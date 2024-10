🛢️Petróleo desce mais de 5%

Crude is extending declines as investors do not see Middle East situation escalating⤵️

Foi sem dúvida uma manhã de sábado nervosa no Médio Oriente, quando Israel respondeu forçosamente ao recente ataque de mísseis iranianos com um ataque aéreo. No entanto, Israel não chegou a atingir as infra-estruturas petrolíferas iranianas, optando antes por alvos militares, e o lado iraniano descreveu o impacto como modesto. Na verdade, o que mais se temia era um ataque às infra-estruturas petrolíferas, com a resposta iraniana a incluir, possivelmente, um bloqueio às exportações do Médio Oriente e a fazer subir os preços do crude para mais de 100 dólares.

Â

Com isto fora de cena - pelo menos por enquanto - o mercado do petróleo volta a preocupar-se com a procura e os preços estão sob uma firme pressão descendente. No gráfico do petróleo, pode-se ver os touros mais uma vez lutando em torno da área de apoio chave e, potencialmente, abrindo caminho para mais baixas.