Powell continuará com uma postura hawkish❓

🏛️Discurso de Jerome Powell em Jackson Hole hoje às 16h00 CET Os mercados esperam que Powell se mostre hawkish, enfatizando a prioridade do combate à inflação.

Os comentários de Powell determinarão a direção da política do Fed na reunião de setembro - os mercados estimam atualmente uma probabilidade de 69,3% de um corte de 25 pontos base.

Powell certamente baseará a sua declaração nos dados macroeconómicos que observou, e estes são mistos.

Por um lado, os dados do IPC e do NFP ficaram abaixo do esperado, mas os dados do PIB e do PMI surpreenderam com leituras mais elevadas.

Quaisquer sinais de uma extensão do ciclo restritivo serão particularmente negativos para as empresas dependentes de crédito barato (principalmente aquelas com menor capitalização de mercado). No seu discurso em Jackson Hole, Jerome Powell deverá continuar a sua retórica centrada no combate consistente à inflação, confirmando o tom hawkish da comunicação. Embora os dados macroeconómicos de julho, tanto do mercado de trabalho como dos indicadores de inflação, tenham sido mais fortes do que o esperado, o FOMC continua a enfatizar os riscos e incertezas persistentes em torno do desenvolvimento futuro da economia. A última reunião da Fed não resultou numa decisão de corte das taxas, e o mercado está gradualmente a rever as suas expectativas para uma maior flexibilização da política monetária. Os comentários de Powell serão fundamentais para as decisões de setembro, mas a maioria dos sinais aponta para cautela e manutenção das taxas atuais. Aqui estão os principais dados macroeconómicos divulgados após a última reunião da Fed e a sua interpretação em relação às expectativas: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Inflação do IPC em julho: A taxa de inflação anual do IPC permaneceu em 2,7% em julho, em linha ou ligeiramente abaixo das previsões (2,8% esperado). O crescimento mensal do IPC foi de 0,2%, também em linha com as expectativas, enquanto o IPC subjacente subiu menos do que o previsto (2,9% contra 3% esperado). Os dados relativos à inflação são, portanto, ligeiramente moderados em relação aos receios mais hawkish, embora ainda acima da meta do Fed.

A taxa de inflação anual do IPC permaneceu em 2,7% em julho, em linha ou ligeiramente abaixo das previsões (2,8% esperado). O crescimento mensal do IPC foi de 0,2%, também em linha com as expectativas, enquanto o IPC subjacente subiu menos do que o previsto (2,9% contra 3% esperado). Os dados relativos à inflação são, portanto, ligeiramente moderados em relação aos receios mais hawkish, embora ainda acima da meta do Fed. Mercado de trabalho: Em julho, o número de empregos não agrícolas cresceu apenas 73.000, em comparação com a estimativa consensual de 115.000 – significativamente mais fraco do que o esperado. No entanto, vale a pena notar que os dois relatórios anteriores do NFP foram revistos significativamente em baixa. Por outro lado, os dados semanais mais recentes sobre novos pedidos de subsídio de desemprego (pedidos iniciais de subsídio de desemprego) em meados de agosto foram superiores ao esperado (235 000 contra 226 000 do consenso). Os dados do mercado de trabalho são considerados moderados, sugerindo um arrefecimento do mercado de trabalho.

Em julho, o número de empregos não agrícolas cresceu apenas 73.000, em comparação com a estimativa consensual de 115.000 – significativamente mais fraco do que o esperado. No entanto, vale a pena notar que os dois relatórios anteriores do NFP foram revistos significativamente em baixa. Por outro lado, os dados semanais mais recentes sobre novos pedidos de subsídio de desemprego (pedidos iniciais de subsídio de desemprego) em meados de agosto foram superiores ao esperado (235 000 contra 226 000 do consenso). Os dados do mercado de trabalho são considerados moderados, sugerindo um arrefecimento do mercado de trabalho. PIB: Os dados mais recentes do PIB para o segundo trimestre mostraram um crescimento de 3% (anualizado), principalmente devido à redução das importações e ao consumo sólido, enquanto as previsões para o terceiro trimestre são mais cautelosas e sugerem uma desaceleração do crescimento.

Os dados mais recentes do PIB para o segundo trimestre mostraram um crescimento de 3% (anualizado), principalmente devido à redução das importações e ao consumo sólido, enquanto as previsões para o terceiro trimestre são mais cautelosas e sugerem uma desaceleração do crescimento. PMI: Os dados mais recentes do PMI para os EUA revelaram-se muito bons e claramente acima das expectativas do mercado. Em julho de 2025, o PMI Composto subiu de 52,9 em junho para 55,1 pontos, superando as previsões anteriores e atingindo o nível mais alto em 7 meses. O setor de serviços apresentou a taxa de crescimento mais rápida desde dezembro do ano passado, enquanto a produção industrial também registrou crescimento, embora a um ritmo mais moderado. Quanto mais nos aproximamos de setembro, mais o mercado reduz as suas apostas numa determinada redução das taxas por parte da Fed. Neste momento, a probabilidade de isso acontecer é de 69,3% (há uma semana era de quase 82%). Fonte: FED Watch Tool da CME O dólar americano permanece forte diante da postura potencialmente hawkish do presidente do Fed. No entanto, é importante lembrar que as expectativas para Jackson Hole estão polarizadas, mas a maioria acredita que Powell não decidirá por uma mudança significativa na direção da política monetária, a fim de não prejudicar a credibilidade do Fed. Declarações recentes do presidente do banco central indicaram que a instituição manterá sua independência diante da pressão política e da pressão do governo de Donald Trump. No entanto, mesmo uma ligeira mudança na atitude do banqueiro em relação às taxas de juro poderia afetar significativamente a valorização das ações, obrigações e moedas. O cenário económico, olhando para os dados macroeconómicos, está a tornar-se cada vez mais desfavorável para a manutenção de taxas elevadas (mercado de trabalho fraco e índices de IPC mais baixos). O discurso de hoje, marcado para as 16h00 CET, mostrará o que mais preocupa o banqueiro mais importante da Fed. Análise Técnica - EURUSD O par EURUSD está claramente a perder terreno durante a sessão de hoje. A escala das quedas empurra o par para baixo da faixa inferior das cotações históricas calculadas pelas Bandas de Bollinger com +-2 desvios padrão para as últimas 14 sessões, o que mostra que o final da semana neste instrumento foi dominado pelos vendedores. O indicador RSI, também para as últimas 14 sessões, está a cair para os seus níveis mais baixos desde o início deste mês. A tendência ascendente de longo prazo foi interrompida pela quebra da MME de 50 dias (curva azul no gráfico, constituindo agora uma importante resistência técnica), mas não se pode excluir que a MME de 100 dias (curva roxa), que interrompeu as quedas recentes no final de julho, também possa atuar como um estabilizador. Fonte: xStation



