Principais conclusões Ataques de EUA e Israel ao Irão, e retaliações de Teerão, fazem Brent e WTI subirem cerca de 7%.

Bloqueio ou ataques a petroleiros ameaçam 1/5 do comércio global de petróleo.

OPEP+ anuncia aumento de produção em abril, mas segurança das rotas ainda é fator decisivo para os mercados.

A nova semana nos mercados inicia-se em ambiente de ataques coordenados dos EUA e de Israel ao Irão e de retaliação ampla com mísseis por parte de Teerão, visando Israel, e bases dos EUA em países aliados, tais como, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein, no Kuwait e no Líbano, com incidentes que se estendem até Chipre, Jordânia e Paquistão, entre outros. Estreito de Ormuz: ponto crítico do comércio de petróleo O elemento mais perigoso desta crise continua a ser a situação no Estreito de Ormuz, que representa cerca de 1/5 do comércio global de petróleo e o transporte de cerca de 20 milhões de barris por dia, e que atualmente está praticamente intransitável devido ao risco de ataques a petroleiros. São precisamente as preocupações com a sustentabilidade do abastecimento do Golfo Pérsico que estão a impulsionar o aumento atual dos preços do petróleo Brent e WTI em cerca de 7,2%, levando o Brent a cerca de 79 dólares por barril. O mercado está cada vez mais a considerar um cenário em que, com um bloqueio efetivo de Ormuz e ataques a petroleiros, os preços do petróleo poderiam testar a barreira dos 100 dólares num prazo relativamente curto. OPEP+ reage: aumento de produção em abril No entanto, uma certa limitação para novos aumentos nos preços do petróleo é a decisão da OPEP+, que, numa reunião extraordinária realizada no fim de semana, concordou em aumentar a produção em abril em 206.000 barris por dia, significativamente acima da meta anterior de cerca de 136.000 barris, numa tentativa de sinalizar ao mercado a sua disposição de mitigar o choque de oferta. Na prática, com os ataques contínuos a alvos nos Emirados Árabes Unidos e em toda a região, a disponibilidade física da mercadoria e a segurança das rotas de abastecimento marítimo são hoje mais importantes do que quaisquer declarações do cartel. Metais preciosos ganham força como proteção de risco O Ouro, que desempenha o papel clássico de uma “apólice de seguro final”, está a reagir com a mesma força que o petróleo, com os preços a ganhar mais de 2%, e se os combates continuarem por mais 48 horas, isso poderá abrir caminho para $5.500 por onça, com o risco de níveis ainda mais altos se a escalada continuar. Os investidores também estão a voltar para a prata, onde, com o mercado de opções tão aquecido, não se pode descartar um movimento em direção a $100-120 por onça, embora, ao mesmo tempo, haja um risco crescente de uma correção acentuada nos instrumentos que atualmente estão a ganhar valor, caso a situação no Oriente Médio se acalme repentinamente. No curto prazo, é precisamente a duração do tiroteio e o tempo de restrição do tráfego no Estreito de Ormuz que determinarão como os mercados de Petróleo, Ouro, Libra Esterlina e ações reagirão aos eventos na região. Gráfico Petróleo OIL (D1) Brent (OIL) iniciou a semana com um mocimento ascendente, prolongando a atual tendência ascendente do instrumento. É interessante notar que o RSI para a média de 14 dias está atualmente no seu nível mais elevado desde junho de 2025. Fonte: xStation Gráfico GOLD (D1)

