Na sexta-feira, as ações dos E.U.A. estão a ser negociadas em baixa em reação à última publicação do PPI. A impressão veio claramente acima do consenso, reforçando imediatamente a narrativa de inflação persistente e aumentando as preocupações de que o Fed pode ter espaço limitado para flexibilização a curto prazo. O Dow caiu 715 pontos (-1,5%), o S&P 500 caiu 1,1% e o Nasdaq caiu 1,4%. O PPI de janeiro subiu 0,5% m/m (vs. 0,3% esperado), enquanto o PPI básico saltou 0,8% (vs. 0,3%). Foi a componente principal que causou a maior parte dos danos ao sentimento. A tecnologia e o software estão mais uma vez sob pressão, e o mercado está a encerrar o mês de fevereiro com uma nota fraca. Para agravar o tom cauteloso, o UBS baixou a classificação das acções dos EUA para “referência”, assinalando o risco do dólar, as valorizações excessivas e a turbulência política em Washington. No fundo, os riscos geopolíticos também estão a aumentar: tensões entre o Paquistão e o Afeganistão, o potencial de escalada envolvendo o Irão e relatos de que os EUA ordenaram que os diplomatas e as suas famílias evacuassem Israel. PPI (inflação no produtor dos EUA): +0,5% m/m vs. +0,3% esperado; PPI de base +0,8% m/m vs. +0,3% - uma forte surpresa em alta e um claro sinal de risco de inflação.

Nasdaq a caminho de um declínio de mais de 3% m/m; S&P 500 cerca de -1% para o mês, Dow cerca de -0,3%. UBS sobre as acções dos EUA: descida para “referência”, citando uma perspetiva de dólar mais fraco, valorizações elevadas e turbulência política; os mercados não americanos estão claramente a ter um desempenho superior em 2026 (MSCI World ex-US subiu quase 8% no acumulado do ano vs. S&P 500 praticamente estável). US500 (intervalo H1) Fonte: xStation5 O sector financeiro e os bancos estão hoje notoriamente fracos, com as preocupações centradas na exposição dos capitais privados e no risco de falência das empresas de software. Netflix e Dell estão entre os destaques em alta. Entretanto, o software e os serviços de TI estão novamente sob pressão e a Nvidia continua a parecer tecnicamente frágil. Fonte: xStation5 Notícias de empresas Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: A Netflix abandonou a corrida para adquirir a Warner Bros. Discovery, deixando a Paramount Skydance a finalizar um negócio de 111 mil milhões de dólares. O mercado recebeu bem a mudança - Netflix +8% no pré-mercado, WBD -2%, Paramount +9%. Live Nation: Acções +1% depois de Rothschild & Co. Redburn elevou a ação para “comprar” e aumentou seu preço-alvo para US $ 193 (cerca de 22% de aumento). Os analistas apontam para a estabilização após a redução anterior, a forte demanda (resultados e orientação do quarto trimestre) e a redução das preocupações regulatórias. Block: A empresa anunciou planos para cortar mais de 4.000 postos de trabalho (cerca de metade da sua força de trabalho). As acções subiram 19% em negociações alargadas, com os investidores a interpretarem a medida como um passo decisivo para melhorar a eficiência. Dollar Tree: O Citi baixou a cotação das acções de “compra” para “neutra”; acções -2%. O banco argumenta que, depois de duplicar os seus mínimos e negociar perto do seu preço-alvo, o risco/recompensa está agora mais equilibrado, apesar do progresso na sua estratégia multi-preço. Amazon / Big Tech / OpenAI: Após o anúncio da OpenAI de uma ronda de financiamento de 110 mil milhões de dólares (implicando uma avaliação pré-money de 730 mil milhões de dólares), a Big Tech negociou em baixa: Amazon -1%, Microsoft -2%, Meta -1%. Embora a Amazon esteja a participar na ronda e a expandir a sua parceria de vários anos com a OpenAI, a escala da avaliação e o capex de IA em curso parecem estar a arrefecer o entusiasmo a curto prazo. Fonte: xStation5

