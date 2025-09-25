Petróleo perto de fechar a semana com a maior valorização desde junho 📈

Os preços do petróleo registaram uma forte recuperação de dois dias após uma série de quedas, impulsionados por receios crescentes de interrupções no fornecimento de petróleo bruto russo. O petróleo WTI valorizou quase 4% desde o início da semana, marcando algumas das maiores valorizações diárias em semanas.
Riscos crescentes para os fornecimentos russos
O aumento de preços é alimentado por riscos crescentes para as exportações de energia russas. A Rússia está a considerar outra proibição de exportação de gasóleo para certas empresas, na sequência de uma série de ataques de drones ucranianos a refinarias russas. Os últimos ataques noturnos a um importante oleoduto provocaram um aumento acentuado dos preços da gasolina e do gasóleo na bolsa de mercadorias russa, Spimex.
Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demoAbrir Conta Download mobile app Download mobile app
Curiosamente, os comerciantes observam que a capacidade limitada de refinação da Rússia poderia, em última análise, aumentar as exportações de petróleo bruto. No entanto, a possibilidade de restrições sobre a produção efectiva de petróleo não pode ser descartada.
Principais Importadores de Petróleo Russo
As sanções ocidentais remodelaram dramaticamente a geografia das exportações de petróleo russo. Os principais compradores actuais incluem:
- China - 47%-50% das exportações russas (~2,2 milhões de barris por dia)
- Índia - 37%-38% (~1,92 milhões de barris por dia)
- Turquia - ~6%
- União Europeia - 6%-7% (descida acentuada de cerca de 30% antes da invasão russa da Ucrânia)
A China tornou-se o maior importador de petróleo russo em 2022, substituindo a Arábia Saudita como principal fornecedor. Entretanto, a Índia aumentou as importações de praticamente zero no início de 2022 e beneficia atualmente de preços preferenciais. Isto permite à Índia reexportar produtos refinados - incluindo para a Europa e os EUA - apesar de o crude ser originário da Rússia. A Índia é atualmente o maior importador marítimo de petróleo russo, representando cerca de 60% desse mercado.
A Rússia continua a ser um ator global importante, produzindo mais de 10 milhões de barris por dia, cerca de 10-11% da oferta mundial total, e exportando aproximadamente 5 milhões de barris por dia.
Expansão da “frota sombra”
A Rússia construiu uma extensa “frota sombra” de centenas de petroleiros envelhecidos para contornar as sanções ocidentais. Esta frota representa atualmente cerca de 17% da capacidade total dos petroleiros do mundo. A idade média destes navios é de cerca de 20 anos, em comparação com os 13 anos da frota mundial.
A frota sombra ajuda a contornar o chamado “limite de preço” do crude russo, anteriormente fixado em 60 dólares por barril. Desde o início de setembro, foi introduzida uma fórmula mais rigorosa, que fixa o preço do petróleo russo ao preço de mercado menos 15%, baixando efetivamente o limite para cerca de 48 dólares por barril.
Para além da fixação de preços, a frota sombra também permite disfarçar a origem do petróleo através de transferências de navio para navio e utiliza frequentemente documentos de seguro falsificados e localizadores GPS.
A Rússia provoca na Europa
Nas últimas semanas, assistiu-se a um aumento notável da atividade militar russa perto das fronteiras da NATO, incluindo violações confirmadas do espaço aéreo por drones e aviões. No início de setembro, mais de 20 drones entraram no espaço aéreo polaco, seguidos de incursões semelhantes na Roménia. Na semana passada, três caças MiG-31 sobrevoaram a Estónia, tendo também sido registados incidentes com drones na Noruega e na Dinamarca.
A Rússia também apareceu no espaço aéreo dos EUA perto do Alasca com bombardeiros Tu-95 e caças Su-35, que foram posteriormente escoltados pelas forças norte-americanas.
A reação da NATO e as perspectivas de sanções
A NATO lançou a Operação Sentinela Oriental, que envolve patrulhas contínuas de caças, cobertura de radar melhorada e defesa aérea reforçada ao longo do seu flanco oriental.
O Presidente Trump afirmou que os países da NATO devem “abater os aviões russos que violam o seu espaço aéreo” e instou os aliados europeus a deixarem imediatamente de comprar energia russa:
"Posso dizer-lhe que têm de acabar imediatamente com todas as compras de energia à Rússia. Caso contrário, estamos todos a perder muito tempo".
Trump também falou positivamente sobre a Ucrânia, mas não mostrou qualquer indicação de impor novas e fortes sanções à Rússia. Apesar de as restrições à exportação custarem à Rússia centenas de milhares de milhões de dólares, as receitas continuam a ser robustas. Como tal, as sanções existentes têm-se revelado ineficazes até à data. Ainda assim, uma ação mais incisiva dos EUA poderia eventualmente forçar a Rússia a fazer concessões em relação à Ucrânia.
Perspectivas do Mercado
O petróleo está atualmente a ter a sua maior recuperação de preços desde meados de junho. O WTI aproximou-se dos 65 dólares por barril, o seu valor mais alto desde o início de setembro. Embora a ameaça à oferta russa possa ainda não estar totalmente materializada, a continuação das tensões pode levar os preços mais altos para $67.
Por outro lado, os fundamentos ainda apontam para um excesso de oferta, fazendo com que preços sustentados acima de 70-80 dólares por barril pareçam injustificados. Sem o prémio de risco relacionado com a Rússia, os preços provavelmente já teriam caído abaixo dos 60 dólares.
O cenário mais provável é que o WTI permaneça entre $61,5 e $66 por barril.
Fonte: xStation5
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.