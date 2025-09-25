Petróleo perto de fechar a semana com a maior valorização desde junho 📈

Os preços do petróleo registaram uma forte recuperação de dois dias após uma série de quedas, impulsionados por receios crescentes de interrupções no fornecimento de petróleo bruto russo. O petróleo WTI valorizou quase 4% desde o início da semana, marcando algumas das maiores valorizações diárias em semanas.

Riscos crescentes para os fornecimentos russos

O aumento de preços é alimentado por riscos crescentes para as exportações de energia russas. A Rússia está a considerar outra proibição de exportação de gasóleo para certas empresas, na sequência de uma série de ataques de drones ucranianos a refinarias russas. Os últimos ataques noturnos a um importante oleoduto provocaram um aumento acentuado dos preços da gasolina e do gasóleo na bolsa de mercadorias russa, Spimex.

Curiosamente, os comerciantes observam que a capacidade limitada de refinação da Rússia poderia, em última análise, aumentar as exportações de petróleo bruto. No entanto, a possibilidade de restrições sobre a produção efectiva de petróleo não pode ser descartada.

Principais Importadores de Petróleo Russo

As sanções ocidentais remodelaram dramaticamente a geografia das exportações de petróleo russo. Os principais compradores actuais incluem:

China - 47%-50% das exportações russas (~2,2 milhões de barris por dia)

- 47%-50% das exportações russas (~2,2 milhões de barris por dia) Índia - 37%-38% (~1,92 milhões de barris por dia)

- 37%-38% (~1,92 milhões de barris por dia) Turquia - ~6%

- ~6% União Europeia - 6%-7% (descida acentuada de cerca de 30% antes da invasão russa da Ucrânia)

A China tornou-se o maior importador de petróleo russo em 2022, substituindo a Arábia Saudita como principal fornecedor. Entretanto, a Índia aumentou as importações de praticamente zero no início de 2022 e beneficia atualmente de preços preferenciais. Isto permite à Índia reexportar produtos refinados - incluindo para a Europa e os EUA - apesar de o crude ser originário da Rússia. A Índia é atualmente o maior importador marítimo de petróleo russo, representando cerca de 60% desse mercado.

A Rússia continua a ser um ator global importante, produzindo mais de 10 milhões de barris por dia, cerca de 10-11% da oferta mundial total, e exportando aproximadamente 5 milhões de barris por dia.

Expansão da “frota sombra”

A Rússia construiu uma extensa “frota sombra” de centenas de petroleiros envelhecidos para contornar as sanções ocidentais. Esta frota representa atualmente cerca de 17% da capacidade total dos petroleiros do mundo. A idade média destes navios é de cerca de 20 anos, em comparação com os 13 anos da frota mundial.

A frota sombra ajuda a contornar o chamado “limite de preço” do crude russo, anteriormente fixado em 60 dólares por barril. Desde o início de setembro, foi introduzida uma fórmula mais rigorosa, que fixa o preço do petróleo russo ao preço de mercado menos 15%, baixando efetivamente o limite para cerca de 48 dólares por barril.

Para além da fixação de preços, a frota sombra também permite disfarçar a origem do petróleo através de transferências de navio para navio e utiliza frequentemente documentos de seguro falsificados e localizadores GPS.

A Rússia provoca na Europa

Nas últimas semanas, assistiu-se a um aumento notável da atividade militar russa perto das fronteiras da NATO, incluindo violações confirmadas do espaço aéreo por drones e aviões. No início de setembro, mais de 20 drones entraram no espaço aéreo polaco, seguidos de incursões semelhantes na Roménia. Na semana passada, três caças MiG-31 sobrevoaram a Estónia, tendo também sido registados incidentes com drones na Noruega e na Dinamarca.

A Rússia também apareceu no espaço aéreo dos EUA perto do Alasca com bombardeiros Tu-95 e caças Su-35, que foram posteriormente escoltados pelas forças norte-americanas.

A reação da NATO e as perspectivas de sanções

A NATO lançou a Operação Sentinela Oriental, que envolve patrulhas contínuas de caças, cobertura de radar melhorada e defesa aérea reforçada ao longo do seu flanco oriental.

O Presidente Trump afirmou que os países da NATO devem “abater os aviões russos que violam o seu espaço aéreo” e instou os aliados europeus a deixarem imediatamente de comprar energia russa:

"Posso dizer-lhe que têm de acabar imediatamente com todas as compras de energia à Rússia. Caso contrário, estamos todos a perder muito tempo".

Trump também falou positivamente sobre a Ucrânia, mas não mostrou qualquer indicação de impor novas e fortes sanções à Rússia. Apesar de as restrições à exportação custarem à Rússia centenas de milhares de milhões de dólares, as receitas continuam a ser robustas. Como tal, as sanções existentes têm-se revelado ineficazes até à data. Ainda assim, uma ação mais incisiva dos EUA poderia eventualmente forçar a Rússia a fazer concessões em relação à Ucrânia.

Perspectivas do Mercado

O petróleo está atualmente a ter a sua maior recuperação de preços desde meados de junho. O WTI aproximou-se dos 65 dólares por barril, o seu valor mais alto desde o início de setembro. Embora a ameaça à oferta russa possa ainda não estar totalmente materializada, a continuação das tensões pode levar os preços mais altos para $67.

Por outro lado, os fundamentos ainda apontam para um excesso de oferta, fazendo com que preços sustentados acima de 70-80 dólares por barril pareçam injustificados. Sem o prémio de risco relacionado com a Rússia, os preços provavelmente já teriam caído abaixo dos 60 dólares.

O cenário mais provável é que o WTI permaneça entre $61,5 e $66 por barril.

Fonte: xStation5