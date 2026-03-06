Três mercados a olhar na próxima semana (06.03.2026)

Os mercados financeiros despertaram em março para uma nova realidade. A decisão de Donald Trump de atacar o Irão provocou grandes mudanças nos mercados globais, particularmente no setor de commodities energéticas. A atenção dos investidores está agora focada nos desenvolvimentos no Médio Oriente, especialmente se o Estreito de Ormuz permanecerá aberto para o tráfego de petroleiros.

Isso não significa, no entanto, que os fatores macroeconómicos tenham desaparecido. Na próxima semana, os mercados receberão dados importantes sobre a inflação nos EUA, incluindo os índices CPI e PCE. Dada a combinação de riscos geopolíticos e os próximos lançamentos macroeconómicos, três mercados merecem especial atenção na próxima semana: petróleo (OIL), Bitcoin e o par EURUSD.

OIL

Os preços do petróleo subiram quase 50% desde o início do ano, levando as cotações aos seus níveis mais altos desde 2024. Os riscos de abastecimento parecem agora ainda mais graves do que durante a fase inicial da guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2022.

Embora o mercado esteja tecnicamente numa fase de excesso de oferta teórico e alguns carregamentos possam ser redirecionados por rotas alternativas fora do Estreito de Ormuz, o mercado global claramente sofreu um choque. Se a interrupção persistir por mais algumas semanas, os preços poderão retornar aos níveis extremos observados há dois anos.

Também vale a pena notar que os níveis atuais de preços são politicamente difíceis de aceitar para o consumidor norte-americano. Isto significa que a administração Trump pode enfrentar pressão para chegar a uma resolução militar rápida ou para pressionar por uma desescalada e um cessar-fogo.

BITCOIN

A bitcoin atingiu o seu nível mais alto em um mês no início de março. As criptomoedas parecem estar a recuperar o seu apelo como uma alternativa potencial durante períodos de incerteza geopolítica, embora a experiência de 2022 sugira cautela ao tratá-las como um verdadeiro “porto seguro”.

Os ganhos recentes foram amplamente apoiados pelo impulso em torno da Clarity Act, uma legislação fundamental para o setor de criptomoedas. Se aprovada, ela poderia aumentar significativamente o interesse institucional em ativos digitais.

Trump também pediu ao setor bancário que chegasse a um acordo com a indústria de ativos digitais e parasse de bloquear o desenvolvimento do setor.

EURUSD

O par EURUSD caiu para seus níveis mais baixos desde novembro de 2025 e continua vulnerável a uma maior desvalorização se os preços das commodities continuarem a subir.

O euro é particularmente sensível aos preços mais elevados do gás LNG, enquanto os preços elevados do petróleo limitam a margem de manobra do Banco Central Europeu no que diz respeito a cortes nas taxas de juro.

O relatório NFP dos EUA divulgado na sexta-feira acrescentou mais incerteza. Após um mês de janeiro muito forte, fevereiro trouxe uma queda no emprego de quase 100.000 postos de trabalho, juntamente com um aumento na taxa de desemprego e no crescimento dos salários.

Os próximos dados sobre a inflação (IPC de fevereiro e PCE de janeiro) serão, portanto, cruciais. Quaisquer sinais de que as pressões sobre os preços continuam persistentes podem atrasar as expectativas de cortes nas taxas de juro nos EUA, apesar dos sinais emergentes de fraqueza no mercado de trabalho, que atualmente continuam difíceis de interpretar devido à alta volatilidade dos dados recentes.