Petróleo recua 4% com sinais de distensão entre o Irão e Israel 📉

Os futuros do petróleo (OIL) caíram 4% hoje, apesar da guerra entre Israel e o Irão e da difícil situação no Médio Oriente. De acordo com duas fontes iranianas e outras fontes regionais, o Irão solicitou ao Qatar, à Arábia Saudita e a Omã que pedissem a Donald Trump para pressionar Israel a concordar com um cessar-fogo imediato. Além disso, o WSJ informou, citando fontes, que o Irão sinalizou que deseja diminuir as hostilidades com Israel.

Os mercados podem interpretar esse facto como um sinal de fraqueza ou mesmo de derrota de Teerão na guerra. Os mercados consideram o encerramento do estreito de Ormuz um cenário pouco provável, que afetaria não só os países do Golfo, mas também as exportações do Irão e a China, que apoiou a resposta militar iraniana. Por enquanto, o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz navega em direção ao Médio Oriente antes do previsto.

Além disso, uma ofensiva mais ampla do Irão contra Israel também enfrenta riscos limitados devido a vários fatores, como a possível arma nuclear israelita, o forte apoio dos EUA e dos países europeus, problemas com a travessia do Iraque e o risco de um grande colapso económico. De acordo com fontes da mídia, o Irão afirmou em privado que retomará as negociações nucleares se os EUA ficarem fora da luta.

A mídia também informou que a UE enfrenta dificuldades para reduzir o teto do preço do petróleo da Rússia devido ao risco no Médio Oriente e à oposição dos EUA, de acordo com diplomatas. O petróleo abriu hoje em alta, a US$ 77 por barril, mas a commodity recuou quase 8% desse nível até o momento.

Fonte: xStation5