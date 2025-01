Petróleo sobe 2% devido ao risco de oferta, tempo frio e geopolítica aumentam a incerteza 📈

O petróleo bruto Brent (OIL) está a ganhar quase 2% hoje, com o mercado a avaliar a melhoria dos fundamentos apoiados pela geopolítica, temperaturas mais frias e preocupações reais sobre interrupções no fornecimento e o impacto das sanções. Os fatores de risco quase ofuscaram a incerteza económica mais ampla sobre o crescimento da China e da Europa, e os preços do petróleo estão atrás do dólar e os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA estão a caminho de um terceiro ganho semanal consecutivo, depois de cair para mínimos de quase três anos no início de dezembro de 2024.

A J.P. Morgan prevê que a procura mundial de petróleo aumente significativamente em 1,6 milhões de barris por dia, em termos anuais, no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido ao aumento da procura de óleo para aquecimento, querosene e GPL

Os analistas estimam que, por cada grau Fahrenheit em que a temperatura desça abaixo da média de 10 anos para o inverno, a procura de petróleo aumente em 113 000 barris por dia

Além disso, esta procura está a ser impulsionada por um clima mais frio do que nos dois últimos invernos, tanto na Europa como nos Estados Unidos.

O mercado está preocupado com o facto de as últimas sanções impostas à Rússia pela administração Biden poderem afetar negativamente a oferta.

A produção de petróleo da Rússia em dezembro ficou abaixo do objetivo da OPEP+, para 8,971 milhões de barris por dia de petróleo no último mês de 2024, menos 7.000 barris por dia do que o acordado.

A administração americana cessante comunicou que irá impor tarifas aos navios-tanque que transportem produtos petrolíferos russos acima do limite de 60 dólares por barril imposto pelos Estados Unidos e pelos seus aliados europeus.

O risco da China e do Irão?

O grupo portuário chinês de Shandong emitiu um aviso proibindo a descarga de petróleo de navios petrolíferos sancionados pelos EUA. O porto é um importante centro de importação de petróleo na costa leste da China e gere três grandes terminais.

Se essa proibição se tornar permanente, poderá aumentar os custos de transporte para as refinarias independentes de Shandong, que são os principais destinatários do petróleo objeto de sanções, e abrandar as importações de petróleo bruto para a China. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou não ter conhecimento da decisão do Grupo Portuário de Shandong de proibir a entrada de navios sancionados pelos EUA nos seus portos.

É provável que Donald Trump reforce as restrições às exportações de petróleo iraniano, uma vez no poder, o que poderá causar perturbações que poderão atingir 1 milhão de barris por dia, ou seja, cerca de 1% da oferta mundial.

Na sua última reunião, a OPEP+ adiou o seu plano de se retirar dos cortes de produção conjuntos, na sequência do abrandamento da procura mundial e do aumento da produção dos EUA no mês passado. A organização, que fornece cerca de metade do petróleo do mundo, decidiu adiar o aumento da produção por três meses e a recuperação total da produção por um ano inteiro, até o final de 2026.

Fonte: xStation5