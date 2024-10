PETRÓLEO sobe 3% com o aumento da incerteza geopolítica 📈

O petróleo Brent (OIL) sobe mais de 3% hoje, antes do relatório de inventários API dos EUA, agendado para as 9:30 PM BST. O principal motor do aumento dos preços do petróleo são, naturalmente, as tensões geopolíticas. O presidente ucraniano, Zelensky, assinalou que cerca de 12.000 tropas da Coreia do Norte estão a preparar-se para se juntarem à Rússia na guerra. Os meios de comunicação israelitas afirmaram que a possível resposta ao Irão pode incluir o ataque às casas de funcionários iranianos devido à tentativa de assassinato de Netanyahu, pelo Hezbollah.

O atual salto nos preços do petróleo ocorreu após a reunião entre o Secretário dos EUA Blinken e Netanyahu. Ontem, as forças israelitas informaram que o exército eliminou o chefe da unidade de transferências de dinheiro do Hezbollah, na Síria. Os EUA também acusaram oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, de acordo com documentos judiciais. Além disso, relatórios macroeconómicos muito sólidos dos EUA apoiam a dinâmica dos preços do petróleo.

Fonte: xStation5