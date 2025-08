JPY enfraquece após a conferência de imprensa de Ueda; BOJ espera por mais dados📃🔎

O Banco do Japão (BOJ) votou por unanimidade a favor da manutenção da taxa de juro de curto prazo em 0,5%, tal como previsto, e aumentou acentuadamente as suas previsões de inflação. No seu relatório de julho sobre as perspectivas, o Banco prevê que a inflação subjacente ao IPC atinja 2,7% no exercício de 2025 (anteriormente 2,2%), com revisões em alta semelhantes para 2026 e 2027. O chamado IPC subjacente (excluindo produtos alimentares e energia) foi também revisto em alta para 2,8% em 2025. O BOJ reiterou que as taxas de juro reais permanecem excecionalmente baixas e que continuará a aumentar as taxas se a economia e a inflação evoluírem de acordo com as suas projecções. Simultaneamente, o Banco apontou para riscos de crescimento, nomeadamente devido à incerteza das políticas comerciais e à fraqueza das exportações. Após a divulgação da decisão e das atas, o iene fortaleceu-se inicialmente, mas o movimento foi apagado durante a conferência de imprensa do Governador Ueda. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O BOJ mantém as taxas de juro inalteradas. Fonte: xStation 5 Taxas de juro: Inalteradas em 0,5 %; decisão unânime (9-0)

Inalteradas em 0,5 %; decisão unânime (9-0) Previsões de inflação revistas em alta: IPC subjacente (AF 2025): +2,7 % (anteriormente +2,2 %) IPC subjacente (AF 2025): +2,8 % (anteriormente +2,3 %)

Posição: O BOJ aumentará as taxas se a economia e a inflação corresponderem às expectativas

O BOJ aumentará as taxas se a economia e a inflação corresponderem às expectativas Riscos: Os riscos de inflação estão agora “aproximadamente equilibrados” Os riscos económicos continuam a ser enviesados para o lado negativo

Política comercial: O acordo entre os EUA e o Japão reduz a incerteza Inflação global e subjacente no Japão versus rendimentos médios, dados anuais. Fonte: xStation 5 Apesar do crescimento nominal do consumo, as vendas a retalho mantêm-se estáveis há vinte anos, uma vez retirada a inflação. Fonte: xStation 5 Na conferência de imprensa, o Governador Ueda salientou os recentes progressos comerciais, especialmente o acordo entre os EUA e o Japão, considerando-o “um grande passo em frente” que reduz a incerteza quanto às perspectivas económicas. Afirmou que a economia japonesa está a recuperar moderadamente, embora continuem a existir bolsas de fraqueza, e sublinhou que a política monetária continuará a depender dos dados, sem um caminho predefinido. Ueda garantiu que o BOJ decidirá reunião a reunião, observando os riscos e a inflação de base, que, segundo ele, está a aumentar gradualmente. Acrescentou que, embora os riscos de inflação tenham aumentado - especialmente após o acordo comercial, o Banco deve manter-se atento às tensões comerciais globais e ao seu impacto no sentimento, nos salários e no comportamento dos preços. Ueda não apresentou um calendário específico para novas subidas, mas afirmou que o Banco já não se encontra numa fase de normalização das políticas. Referiu que a probabilidade de atingir as previsões de inflação “aumentou um pouco” e minimizou os receios de que o BOJ esteja atrasado. Mencionou também a necessidade de monitorizar os efeitos secundários dos preços dos produtos alimentares e de permanecer cauteloso devido à prolongada incerteza comercial. No geral, as suas observações sugeriram que o BOJ está pronto para retomar a restritividade se as perspectivas de inflação se concretizarem e a incerteza geopolítica melhorar. Por enquanto, o BOJ permanece em modo de “esperar para ver”. Em reação, o iene voltou a enfraquecer face ao dólar americano. Ueda acrescentou que os atuais níveis do iene não estão longe das projeções do Banco. Fonte: xStation 5

