➡️ Petróleo WTI cai 2%

Abrandamento da escalada no Médio Oriente Ontem, depois das 22 horas (hora polaca), o *Washington Post* noticiou que Israel não planeia atingir locais relacionados com o petróleo ou infra-estruturas energéticas no Irão. É claro que o mundo ainda está a especular sobre quando é que Israel irá lançar um ataque de retaliação. Depois de os EUA terem decidido instalar um sistema de defesa antimíssil adicional em Israel, especulou-se que estava iminente um ataque israelita. A ausência de um ataque às infra-estruturas petrolíferas não ameaça o abastecimento de mais de 3 milhões de barris por dia, nem a exportação de cerca de 1,7 milhões de barris por dia. Por conseguinte, o risco de o Irão bloquear o Estreito de Ormuz é atualmente baixo. No entanto, é de notar que, recentemente, Israel ultrapassou com bastante frequência as suas próprias “linhas vermelhas”. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O mercado petrolífero está a retirar o prémio associado ao risco de interrupções no fornecimento e, adicionalmente, a ter em conta a fraqueza da China e as previsões da OPEP para a redução da procura. A queda dos preços de hoje é de 2%, e o petróleo WTI está agora a testar níveis próximos dos $70 por barril, embora ontem mesmo tenha aberto a $75 por barril. Também é importante notar que dentro de dois dias, haverá uma reviravolta no mercado do petróleo, embora o atraso tenha diminuído significativamente. Desde ontem, o petróleo perdeu mais de 6% e, na sequência do relatório do *Washington Post* após a sessão de Wall Street, os preços do petróleo caíram mais de 4%. Fonte: xStation 5

