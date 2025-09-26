PIB do Canada acima do esperado 🔔USDCAD sobe

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro.
A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro.
A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial.
Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.
Utilizamos cookies para que o website funcione corretamente, seja mais fácil de usar e se adapte melhor às suas necessidades. Graças a estas, podemos medir a eficácia dos conteúdos e dos anúncios, analisar quem visita o nosso site e apresentar anúncios personalizados. Ao clicar em "Aceitar tudo", concorda com a utilização das cookies e o seu armazenamento no seu dispositivo." Mais informações sobre como tratamos os seus dados podem ser consultadas na nossa Política de cookies
Utilizamos cookies para que o website funcione corretamente, seja mais fácil de usar e se adapte melhor às suas necessidades. Graças a estas, podemos medir a eficácia dos conteúdos e dos anúncios, analisar quem visita o nosso site e apresentar anúncios personalizados. Ao clicar em "Aceitar tudo", concorda com a utilização das cookies e o seu armazenamento no seu dispositivo." Mais informações sobre como tratamos os seus dados podem ser consultadas na nossa Política de cookies
Usamos cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e auxiliar as nossas iniciativas de marketing
Este grupo contém cookies que são necessários para o funcionamento dos nossos sites. Eles participam de funcionalidades como preferências de idioma, distribuição de tráfego ou manutenção da sessão do utilizador. Eles não podem ser desativados.
Nome do cookie
Descrição
SERVERID
userBranchSymbol
Data de validade:
1 dia
adobe_unique_id
Data de validade:
364 dias
test_cookie
Data de validade:
1 hora
SESSID
Data de validade:
1 dia
__hssc
Data de validade:
1 hora
__cf_bm
Data de validade:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Data de validade:
270 dias
intercom-session-iojaybix
Data de validade:
6 dias
xtbCookiesSettings
Data de validade:
364 dias
xtbLanguageSettings
Data de validade:
364 dias
countryIsoCode
TS5b68a4e1027
userPreviousBranchSymbol
Data de validade:
364 dias
intercom-device-id-iojaybix
Data de validade:
270 dias
__cfruid
_cfuvid
Usamos ferramentas que nos permitem analisar o uso da nossa página. Esses dados permitem-nos melhorar a experiência do utilizador do nosso serviço web.
Nome do cookie
Descrição
_gid
Data de validade:
1 dia
_gaexp
Data de validade:
85 dias
_gat_UA-17135170-1
Data de validade:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Data de validade:
1 hora
_ga_CBPL72L2EC
Data de validade:
729 dias
_ga
Data de validade:
729 dias
__hstc
Data de validade:
179 dias
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Data de validade:
365 dias
_ga_TC79BEJ20L
Data de validade:
729 dias
_vwo_uuid
Data de validade:
365 dias
_vwo_ds
Data de validade:
29 dias
_vwo_sn
Data de validade:
1 hora
_vis_opt_s
Data de validade:
99 dias
_vis_opt_test_cookie
TS5b68a4e1027
SERVERID
_gcl_au
Data de validade:
89 dias
AnalyticsSyncHistory
Data de validade:
29 dias
Este grupo de cookies é usado para lhe mostrar anúncios sobre tópicos nos quais está interessado. Também nos permite monitorizar as nossas atividades de marketing e ajudar a medir o desempenho dos nossos anúncios.
Nome do cookie
Descrição
MUID
Data de validade:
389 dias
_omappvp
Data de validade:
3998 dias
_omappvs
Data de validade:
1 hora
_uetsid
Data de validade:
1 dia
_uetvid
Data de validade:
389 dias
_fbp
Data de validade:
89 dias
fr
Data de validade:
89 dias
_ttp
Data de validade:
389 dias
_tt_enable_cookie
Data de validade:
389 dias
hubspotutk
Data de validade:
179 dias
IDE
Data de validade:
389 dias
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Data de validade:
179 dias
li_sugr
Data de validade:
89 dias
muc_ads
Data de validade:
729 dias
guest_id_marketing
Data de validade:
729 dias
guest_id_ads
Data de validade:
729 dias
guest_id
Data de validade:
729 dias
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Data de validade:
179 dias
MSPTC
Data de validade:
389 dias
Os cookies deste grupo armazenam as preferências que deu ao usar o site, para que elas já estejam configuaradas quando visitar a página depois de algum tempo.
Nome do cookie
Descrição
bcookie
Data de validade:
364 dias
lidc
Data de validade:
1 dia
UserMatchHistory
Data de validade:
29 dias
bscookie
Data de validade:
364 dias
li_gc
Data de validade:
179 dias
personalization_id
Data de validade:
729 dias
Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
Alterar região e idioma
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Idioma
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira