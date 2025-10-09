Por que razão os investidores procuram refúgio no ouro

O “trade de desvalorização ” é a estratégia que os investidores utilizam para proteger o seu dinheiro quando as moedas perdem valor devido à impressão excessiva de dinheiro.
Desde o fim do padrão-ouro em 1971, os governos têm sido capazes de emitir dinheiro sem garantia, levando à inflação e a uma dívida global recorde.
Neste contexto, o ouro recuperou o seu papel de ativo de refúgio preferido, porque não pode ser impresso, mantém o seu valor e é aceite em todo o mundo.
Com as obrigações e as ações a apresentarem riscos cada vez maiores, muitos perguntam-se agora não se o ouro vai continuar a subir, mas quando atingirá novos máximos históricos.
Nos mercados financeiros, o chamado “trade de desvalorização” refere-se a uma estratégia de investimento destinada a proteger o poder de compra contra a desvalorização contínua da moeda fiduciária.
A ideia é simples: quando os governos e os bancos centrais expandem a oferta de moeda mais rapidamente do que a economia real cresce, o valor da moeda diminui - e os activos com oferta limitada, como o ouro, a prata ou a bitcoin, tendem a valorizar-se.
A história da moeda fiduciária
Até 1971, o sistema monetário internacional (estabelecido em Bretton Woods em 1944) operava sob um padrão ouro-dólar. O dólar americano era convertível em ouro a 35 dólares por onça, e as outras moedas estavam indexadas ao dólar. Isto significava que a quantidade de dinheiro em circulação era limitada pelas reservas de ouro do Tesouro dos EUA - por outras palavras, não podia ser impressa indefinidamente.
No entanto, durante a década de 1960, a Guerra do Vietname e os programas sociais expansivos criaram grandes défices orçamentais. Os Estados Unidos começaram a emitir mais dólares do que podiam cobrir com ouro, o que levou vários países a exigir a conversão dos seus dólares em ouro. Temendo o esgotamento das suas reservas, o Presidente Richard Nixon suspendeu unilateralmente a convertibilidade do dólar em ouro a 15 de agosto de 1971 - um evento conhecido como o “Choque Nixon”. Este acontecimento marcou o nascimento da moeda fiduciária pura e, durante essa década, o ouro proporcionou retornos espectaculares que não foram vistos novamente até recentemente.
Desempenho anualizado do ouro e do S&P 500 por década. Fonte: XTB.
Desde então, os bancos centrais têm tido a liberdade de expandir a oferta de moeda à vontade. Os ciclos de desvalorização, inflação e bolhas de activos tornaram-se recorrentes. Cada crise (1987, 2000, 2008, 2020) foi enfrentada com novas ondas de liquidez - produzindo sempre o mesmo padrão: aceleração do crescimento do dinheiro, aumento da dívida e erosão do poder de compra real.
Neste contexto, os investidores reavaliaram o papel do dinheiro e procuraram refúgio em ativos que não podem ser “impressos” - principalmente metais preciosos e criptomoedas. O comércio de desvalorização não é tanto uma aposta especulativa, mas uma resposta racional a um ambiente em que as políticas fiscais e monetárias convergem para um resultado: a perda constante do poder de compra das moedas fiduciárias.
Demasiado dinheiro em circulação e demasiada dívida
A expansão monetária global dos últimos anos foi a maior da história moderna. Após a pandemia de 2020, a massa monetária M2 dos EUA cresceu mais de 40% em apenas dois anos, enquanto a dívida global total ultrapassa agora os 330 biliões de dólares - mais de três vezes o PIB mundial, segundo a Reuters.
Dinheiro em circulação. Fonte: XTB.
Crescimento da dívida em triliões de dólares nas principais economias. Fonte: XTB
Os défices orçamentais estruturais e a despesa pública financiada pela dívida transformaram os bancos centrais em compradores permanentes de obrigações do Estado. Este círculo vicioso - défice, emissão e monetização - mantém as taxas reais negativas e torna cada vez menos atractiva a detenção de dinheiro ou o rendimento fixo tradicional.
Défice orçamental dos EUA em percentagem do PIB. Fonte: XTB
A recente vaga de desvalorização da moeda
Se juntarmos a este cenário a instabilidade política e a irresponsabilidade fiscal, criamos a tempestade perfeita para os investidores se voltarem para activos alternativos.
- O Japão enfrenta problemas de insolvência, com os detentores de obrigações a sofrerem grandes perdas.
- O Reino Unido está à beira de uma crise da dívida.
- A França está a atravessar um período de turbulência - dois governos caíram em apenas quatro semanas.
- A Alemanha, após anos de disciplina fiscal, está agora a aumentar a sua dívida em 500 mil milhões de euros - e isso é apenas o começo.
- Os Estados Unidos estão a aumentar a sua dívida em 7% ao ano, enquanto as obrigações rendem cerca de 4%, garantindo uma perda real todos os anos, e a independência de instituições públicas como a Reserva Federal está sob pressão política.
O ouro como ativo de refúgio
Neste ambiente de liquidez abundante, instabilidade e falta de alternativas, os ativos com oferta limitada ou descentralizada estão a valorizar-se - e provavelmente continuarão a fazê-lo. Durante séculos, o ouro tem sido o porto seguro preferido em tempos de incerteza política e económica. O seu valor tangível, portabilidade e liquidez global oferecem uma sensação de segurança quando tudo o resto está em crise.
O ouro tem um historial de subida durante o stress do mercado. Ultrapassou os $1.000 por onça após a crise financeira global, $2.000 durante a pandemia de COVID-19 e aproximou-se brevemente dos $3.000 durante os períodos de tensão comercial sob a administração Trump. No início deste ano, o ouro ultrapassou mesmo o euro como o segundo ativo de reserva mais detido do mundo.
Desempenho do ouro nos seus melhores anos. Fonte: XTB
Os bancos centrais têm sido compradores líquidos de ouro nos últimos 15 anos, mas o seu ritmo de acumulação duplicou após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O congelamento das reservas dos bancos centrais russos pelas nações ocidentais expôs a vulnerabilidade das participações em moeda estrangeira às sanções. Em 2024, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro, e detêm atualmente cerca de um quinto de todo o ouro alguma vez extraído.
Também os investidores se têm dirigido para o ouro no meio de novas tensões comerciais, de uma dívida pública recorde e de preocupações crescentes com a independência da Reserva Federal. Os fundos negociados em bolsa (ETF) apoiados em ouro atingiram, em setembro, o seu valor mais elevado em mais de três anos. O ouro também actua como uma proteção contra a inflação e, numa altura em que a Reserva Federal parece poder abrandar prematuramente a sua luta contra a inflação - pressionada por políticas de imigração, tarifas e um dólar enfraquecido - valoriza uma importância renovada. Combinadas com o risco crescente de incumprimentos soberanos, estas forças poderão continuar a fazer subir os preços do ouro.
Poderá continuar a subir?
Para responder a esta pergunta, temos de considerar os factores que apoiam a tendência de subida do ouro - e se existem alternativas viáveis. Até à data, poucas existem.
As obrigações do Tesouro perderam atração entre os investidores que desconfiam da gestão fiscal e preferem não se prender a activos que corroem o poder de compra. À medida que o dinheiro sai das obrigações, parte dele flui naturalmente para o ouro.
As acções continuam a atingir máximos históricos, mas os receios crescentes sobre as elevadas valorizações e a concentração do mercado levam os investidores a olhar para o lado - para o ouro - como uma reserva de valor mais segura.
Assim, a questão pode não ser se o ouro atingirá os 5.000 dólares por onça, mas quando. A história mostra que sempre que o dinheiro é desvalorizado, o capital procura refúgio naquilo que não pode ser impresso.
