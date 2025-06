Powell reafirma cautela em relação ao crescimento económico e à incerteza global 📃📌

As condições do mercado de trabalho permanecem sólidas — com um aumento médio de 124 mil empregos por mês e uma taxa de desemprego de 4,2% —, com o crescimento dos salários a abrandar, mas ainda acima da inflação.

Tarifas mais elevadas deverão elevar os preços e pesar sobre a atividade; o Fed deve impedir que um aumento pontual dos preços alimente um ciclo mais amplo de inflação.

Postura política: taxa de juros inalterada, redução do balanço em desaceleração; o FOMC considera-se “bem posicionado” para aguardar dados mais claros antes de reduzir ou aumentar as taxas. Comentários recentes dos governadores Waller e Bowman sinalizam abertura para flexibilização já em julho, mas o testemunho de Powell mantém uma postura cautelosa, dependente dos dados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse ao Congresso que a economia dos EUA continua “sólida”, com baixo desemprego e demanda interna privada estável, mas destacou a elevada incerteza — especialmente em torno da política comercial e das tarifas — que poderia reduzir o crescimento futuro. A inflação caiu acentuadamente desde o pico de 2022, mas ainda permanece um pouco acima da meta de 2% do Fed, enquanto as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram devido às preocupações com as tarifas. Um mercado de trabalho robusto continua a reduzir as disparidades demográficas de longa data em termos de empregos e salários e, fundamentalmente, Powell considerou que o mercado de trabalho atual não é uma fonte de pressões alarmantes sobre os salários e os preços. Em termos de política, o Comité Federal de Mercado Aberto manteve a meta para os fundos federais em 4,25-4,50% desde janeiro e está confortável «por enquanto» em observar os dados que chegam antes de considerar quaisquer ajustes. Powell salientou que a principal função da Fed é manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas, para que um aumento pontual dos preços devido às tarifas não se transforme em inflação persistente. O Comité irá equilibrar esse objetivo com o seu mandato de máximo emprego, observando que a verdadeira força do mercado de trabalho é impossível sem estabilidade de preços. Reação do mercado Os principais índices de ações dos EUA reduziram os ganhos anteriores após as declarações de Powell, e os futuros de taxas de juro de curto prazo caíram ligeiramente, uma vez que os operadores viram uma probabilidade ligeiramente menor de um corte nas taxas em julho. No entanto, a reação do mercado não é significativa neste momento.

