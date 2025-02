Previsão de ganhos do quarto trimestre de 2024 da NVIDIA: O domínio da IA enfrenta um teste crítico em meio ao desafio do DeepSeek

Enquanto a NVIDIA se prepara para divulgar os resultados do quarto trimestre após o fecho do mercado na quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, os investidores estão a preparar-se para o que poderá ser o relatório de resultados mais importante da história da empresa. O maior fabricante de chips do mundo em termos de valor de mercado registou um crescimento notável nos últimos dois anos, mas enfrenta agora um maior escrutínio após a venda desencadeada pelo DeepSeek em janeiro, que apagou momentaneamente quase 600 mil milhões de dólares em valor de mercado. O movimento de um dia implícito no mercado com base em dados de opções é de aproximadamente 9,87%. Estimativas de resultados Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Para o quarto trimestre, os analistas esperam que a NVIDIA apresente:

Receitas de 38,1 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 72% em relação ao ano anterior.

Ganhos ajustados por ação de 0,84–0,85 dólares, o que representa um aumento de 64% em relação ao ano passado.

Receitas do centro de dados de 34,06 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 82% em relação ao ano anterior.

Receita de jogos de 3,02 mil milhões de dólares.

Receitas de visualização profissional de 507,3 milhões de dólares.

Receita no setor automóvel de 459 milhões de dólares.

Margem bruta ajustada de 73,5%.

Lucro líquido de cerca de 19,6 mil milhões de dólares. Estimativas de ganhos. Fonte: Bloomberg Orientações e perspectivas A orientação futura será o componente mais crítico deste relatório de ganhos. Os analistas estão a prever uma receita para o 1º trimestre de 2025 de aproximadamente 42,26 mil milhões de dólares, uma margem bruta ajustada para o 1º trimestre de cerca de 72,1% e despesas de capital de 760 milhões de dólares para o 1º trimestre. As projecções de receitas para todo o ano de 2026 situam-se atualmente em 198,63 mil milhões de dólares. Transição do chip Blackwell O lançamento e o aumento dos chips Blackwell de próxima geração da NVIDIA estarão sob intenso escrutínio. A empresa indicou que estes chips irão gerar vários milhares de milhões de dólares de receitas neste trimestre, mas também reconheceu que a procura excede a capacidade de fornecimento. Os analistas procurarão obter esclarecimentos sobre os prazos de produção e a saúde da cadeia de abastecimento, a contribuição esperada para as receitas da Blackwell nos próximos trimestres, a dinâmica de transição entre a arquitetura Hopper mais antiga e a Blackwell e o feedback inicial dos clientes sobre o desempenho e os ganhos de eficiência. Os analistas da UBS esperam que a receita da Blackwell seja de aproximadamente 9 mil milhões de dólares no quarto trimestre, projectando-a para mais do dobro, para mais de 20 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Eles preveem que isso compensará um declínio sequencial esperado de 5% nas vendas do Hopper. Impacto do DeepSeek e cenário competitivo O surgimento do modelo de IA DeepSeek da China em janeiro levantou preocupações sobre se os futuros modelos de IA poderiam exigir menos chips topo de gama. Os investidores acompanharão de perto a resposta da administração às reivindicações de eficiência da DeepSeek, quaisquer alterações nos padrões de compra dos clientes, a estratégia de longo prazo para manter o domínio no mercado de chips de IA e possíveis mudanças no foco de P&D ou nos roteiros de produtos. Apesar do pânico inicial, vários analistas relatam que as implantações de IA corporativa não diminuíram, com Dan Ives, da Wedbush, observando que “NENHUMA implantação corporativa de IA diminuiu ou mudou devido à situação do DeepSeek”. Despesas de capital dos principais clientes A sorte da NVIDIA continua fortemente ligada aos gastos das principais empresas de tecnologia e de nuvem. Os ganhos recentes dos gigantes tecnológicos “Magnificent 7” revelaram planos de despesas de capital recorde para 2025, com um total de 325 mil milhões de dólares em capex planeado, representando um aumento de 100 mil milhões de dólares em relação aos níveis de 2024. A Microsoft, a Google, a Meta e a Amazon afirmaram ou aumentaram os seus planos de investimento em IA durante as suas recentes chamadas de resultados. De acordo com alguns analistas, a IA terá representado 10-15% de muitos orçamentos de TI para 2025. Desafios regulamentares e geopolíticos A empresa continua a navegar em tensões geopolíticas complexas, particularmente no que respeita às vendas de chips à China. O impacto das restrições impostas em janeiro pela administração Biden às exportações de chips de IA, as potenciais alterações de política no âmbito da administração Trump e as estratégias para manter o crescimento apesar dos desafios do mercado chinês serão tópicos importantes durante a chamada de resultados. Os analistas do Bank of America acreditam que “a crescente procura do Ocidente (nuvem dos EUA, empresas, OpenAI Stargate, etc.) compensará os ventos contrários da China para a NVIDIA”. NVIDIA (D1) A NVIDIA está a negociar perto da sua MA de 200 dias ($126,50), um nível de suporte crucial. A ação formou um canal descendente desde dezembro de 2024, com máximos e mínimos mais baixos estabelecendo uma tendência de baixa de curto prazo. O RSI na zona neutra mostra uma divergência de baixa com máximos mais baixos desde dezembro, enquanto o cruzamento de baixa do MACD sinaliza um aumento da dinâmica descendente. O apoio chave é definido na SMA de 200 dias com outro no nível de retração Fibonacci de 61,8%, que levou à reversão. Os touros precisam de um fechamento acima de $130 (nível de retração Fibonacci de 38,2%) para sinalizar a reversão, enquanto a negociação sustentada abaixo da MA de 200 dias pode desencadear um novo declínio em direção ao nível de retração Fibonacci de 61,8%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.