Previsão dos resultados da ASML: o que significa o DeepSeek para a procura de chips de IA? 🔎📈

ASML Holding (ASML.NL) desce na sessão de hoje, alargando ainda mais as perdas de ontem. A ASML Holding, líder mundial em equipamento para semicondutores, deverá divulgar os seus resultados do quarto trimestre de 2024 em 29 de janeiro de 2025, antes da abertura do mercado. Este relatório surge num momento crítico, uma vez que a empresa enfrenta oportunidades e ventos contrários, incluindo o surgimento do disruptor de IA da China DeepSeek e os desafios geopolíticos em curso. Abaixo está um resumo conciso do que os investidores devem observar. Pontos principais Projeções de receitas e lucros Receitas do quarto trimestre : Estimadas em 9,02 mil milhões de euros , um aumento de 26,6% em relação ao ano anterior.

: Estimadas em , um aumento de 26,6% em relação ao ano anterior. Lucro líquido : Previsto em 2,62 mil milhões de euros , reflectindo a robusta procura de sistemas de litografia.

: Previsto em , reflectindo a robusta procura de sistemas de litografia. Margens brutas : Prevê-se que atinjam 49,6% , ligeiramente inferiores devido aos custos do sistema EUV High-NA.

: Prevê-se que atinjam , ligeiramente inferiores devido aos custos do sistema EUV High-NA. Resultados por ação (EPS): Projetado em 6,68 euros. Encomendas e sistemas vendidos As encomendas para o quarto trimestre estão estimadas em 3,53 mil milhões de euros , com 121 sistemas de litografia expedidos.

, com expedidos. Os pedidos de EUV permanecem moderados, com os analistas prevendo uma contribuição de 1 mil milhões de euros. Impacto da DeepSeek A ascensão da DeepSeek , uma empresa chinesa de IA que utiliza chips menos avançados e mais económicos, poderá alterar a procura de semicondutores de alto desempenho.

, uma empresa chinesa de IA que utiliza chips menos avançados e mais económicos, poderá alterar a procura de semicondutores de alto desempenho. A abordagem da DeepSeek levanta preocupações sobre as vendas de EUV a longo prazo, um fator-chave para a ASML. Orientação para 2025 A ASML mantém sua orientação de receita para 2025 em 30-35 mil milhões de euros, embora as expectativas se inclinem para o limite inferior devido a incertezas geopolíticas e atrasos de clientes. Riscos geopolíticos e de clientes As atuais restrições de exportação dos EUA limitam as vendas da ASML para a China, seu terceiro maior mercado.

A dependência de grandes clientes como TSMC, Samsung e Intel torna a empresa sensível a cortes de gastos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Comentário de analistas Citi : Destaca um obstáculo mais baixo para a ASML , na sequência da recente queda do preço das suas ações, com expectativas de reservas tão baixas como 2 mil milhões de euros .

: Destaca um , na sequência da recente queda do preço das suas ações, com expectativas de reservas tão baixas como . JPMorgan : Espera que a ASML cumpra a orientação para 2025, a menos que a Intel/Samsung efectue cortes drásticos. Prevê encomendas da TSMC para 2026 no primeiro semestre de 2024.

: Espera que a ASML cumpra a orientação para 2025, a menos que a Intel/Samsung efectue cortes drásticos. Prevê encomendas da TSMC para 2026 no primeiro semestre de 2024. Barclays : Não prevê uma recuperação significativa a curto prazo das encomendas EUV, dadas as incertezas persistentes.

: Não prevê uma recuperação significativa a curto prazo das encomendas EUV, dadas as incertezas persistentes. ING: Otimista quanto à forte dinâmica das encomendas, apesar das poucas surpresas previstas para a atualização anual. Os resultados do quarto trimestre da ASML serão cruciais para compreender a sua estratégia para enfrentar os desafios em evolução: A procura de IA e o impacto do DeepSeek : A ASML abordará os riscos de modelos de IA mais baratos, reduzindo a dependência de chips de ponta?

: A ASML abordará os riscos de modelos de IA mais baratos, reduzindo a dependência de chips de ponta? Exposição à China : 15-20% das vendas de 2023 são provenientes da China; actualizações sobre os controlos das exportações e a concorrência interna (por exemplo, as ferramentas de litografia da SMEE).

: 15-20% das vendas de 2023 são provenientes da China; actualizações sobre os controlos das exportações e a concorrência interna (por exemplo, as ferramentas de litografia da SMEE). Saúde da carteira de encomendas : Os analistas examinarão as reservas de EUV (consenso: 1 a 1,5 mil milhões de euros) e lógica / fundição vs. mix de memória.

: Os analistas examinarão as reservas de EUV (consenso: 1 a 1,5 mil milhões de euros) e lógica / fundição vs. mix de memória. Confiança na orientação para 2025: Alguma revisão da meta de vendas de 30 a 35 mil milhões de euros em meio a riscos geopolíticos e de demanda? O monopólio da ASML no domínio da litografia EUV (fundamental para a IA/pastilhas avançadas) e a reserva de tesouraria de 6,17 mil milhões de euros proporcionam resiliência. No entanto, a ascensão do DeepSeek, os riscos da China e a concentração de clientes (TSMC, Samsung, Intel) representam desafios. O tom da chamada de ganhos sobre a visibilidade dos pedidos de 2024 e as mudanças na demanda impulsionadas pela IA serão fundamentais para o sentimento. Observe os dados das reservas e a confiança da administração em 2025 - uma batida nas encomendas de mais de 4 mil milhões de euros ou comentários positivos sobre EUV podem desencadear uma recuperação. Fonte: xStation 5

