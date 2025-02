Primeiro dia do testemunho de Powell (Em direto)🔍

Os investidores vão estar atentos ao Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que se prepara para apresentar o seu relatório semestral sobre a política monetária no Congresso.  VEJA ABAIXO AS ATUALIZAÇÕES EM DIRETO Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app  Pontos-chave do testemunho de Jerome Powell Perspectivas económicas e situação atual A economia dos EUA continua muito resiliente, com um crescimento do PIB a ser superior a 2% em 2024, apoiado por um consumo. No entanto, o investimento em equipamento mostra sinais de abrandamento.

A inflação fez progressos substanciais no sentido do objetivo de 2% da Fed, embora permaneça um pouco elevada. O PCE total subiu 2,6% nos 12 meses até dezembro, enquanto o PCE subjacente aumentou 2,8%.

O mercado de trabalho mantém uma posição estável, com a taxa de desemprego a manter-se em níveis baixos. Em particular, Powell enfatizou que as condições de trabalho não são atualmente uma fonte de pressões inflacionistas. Posição política e direção futura Powell salientou que não há urgência para ajustar a política monetária, indicando uma abordagem paciente para futuras decisões sobre taxas.

A Fed está preparada para manter a contenção da política por um período mais longo se a economia se mantiver forte e a inflação não se mover decisivamente em direção ao objetivo de 2%.

Por outro lado, a Fed está pronta para flexibilizar a política se houver sinais de fraqueza em termos do mecado laboral ou se houver uma queda inesperada da inflação. Revisão do enquadramento e estratégia a longo prazo Está em curso uma revisão abrangente do enquadramento da política monetária da Fed, que estará concluída no final do verão.

O objetivo de inflação de 2% permanecerá inalterado e não está sujeito a revisão.

A revisão do quadro incorporará as lições dos últimos cinco anos e incluirá o envolvimento do público através de eventos Fed Listens. Avaliação dos riscos Powell sublinhou que a política está bem posicionada para lidar com os actuais riscos e incertezas.

O Fed continua atento aos riscos em ambos os lados do seu mandato - máximo emprego e estabilidade de preços.

O comité considera que os riscos para a consecução dos seus objectivos são sensivelmente equilibrados. O testemunho de Powell reflecte uma abordagem cautelosa e equilibrada, sugerindo que a Fed necessitará de provas substanciais antes de proceder a quaisquer ajustamentos significativos das políticas. A atenção continua centrada na obtenção de progressos sustentáveis no sentido do objetivo de 2% de inflação, mantendo simultaneamente condições sólidas no mercado de trabalho.

