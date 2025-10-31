Queda no sentimento nas bolsas europeias

A sessão europeia abre com um sentimento claramente negativo. Os principais índices estão a sofrer vendas generalizadas devido a preocupações dos investidores com as taxas de crescimento e as tensões comerciais. Entre os contratos futuros, os líderes das quedas são o W20 e o NED25, com vendas superiores a 0,6%. O FRA40, o DE40 e o UK100 estão a perder um pouco menos, com uma desvalorização de 0,4%. O ITA40 é o único a subir por volta do meio-dia. O mercado ainda está a tentar descontar uma grande parte dos dados macroeconómicos e os resultados das maiores empresas mundiais. As expectativas do mercado em relação aos comentários dos bancos centrais, à reunião entre Xi e Trump e aos resultados das empresas de tecnologia podem ter sido exageradas, e os investidores estão a reavaliar as suas esperanças hoje, o que se reflete na queda das avaliações. Fonte: Bloomberg Finance Lp No índice alemão, podemos observar uma ampla correção, indicando uma deterioração geral do sentimento. Os serviços de comunicação e os bancos são os que mais perdem devido às informações negativas das empresas e às preocupações com os resultados do setor. A indústria está a apresentar um desempenho melhor, apoiada pela indústria de defesa, que continua forte. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra a continuação da correção descendente e a formação de um canal de consolidação na faixa FIBO 23,6-50. O preço rompeu o suporte no nível de 24.300 pontos e EMA50, indicando fraqueza de curto prazo dos compradores. Para evitar uma correção descendente prolongada, os compradores devem manter a zona de suporte em torno de 24.000. Os vendedores que tomarem a iniciativa podem levar o preço para cerca de 23.900, onde estão localizados o nível FIBO 61,8 e EMA100. Notícias das empresas: Fuchs (FPE.DE) — O fabricante alemão de lubrificantes subiu mais de 7% após publicar resultados que superaram significativamente as principais expectativas dos investidores, e a administração da empresa expressou otimismo sobre os resultados dos próximos trimestres. Analistas de investimento falaram positivamente sobre os resultados, elogiando a empresa pela boa gestão de custos e pelo crescimento das vendas na Ásia. Deutsche Telekom (DTE.DE) — A empresa está a perder cerca de 1,5% após uma série de comentários credíveis surgirem no espaço público, sugerindo que a empresa substituiria equipamentos e infraestruturas fornecidos pela chinesa Huawei às custas do contribuinte alemão. Esta decisão teria sido motivada por preocupações de segurança e receios de espionagem por parte da China. Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — A empresa registou um aumento de mais de 4% na abertura da sessão após publicar bons resultados. A empresa conseguiu aumentar as receitas em 12% e, no setor da defesa, cresceu 38% em relação ao ano anterior. As margens também melhoraram. Saint-Gobain (SGO.FR) — A centenária empresa industrial de construção civil decepcionou os investidores. Apesar do crescimento das vendas, o faturamento nos EUA caiu significativamente, levando os investidores a desvalorizar a empresa em 3%. Renk Group (R3NK.DE) — A empresa alemã dedicada à produção de sistemas de transmissão avançados, principalmente para a indústria de defesa, recebeu recomendações de um banco de investimento. O preço das ações subiu 2%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.