AbbVie perto de mínimos de 1 mês após apresentar resultados 📉

A AbbVie superou as previsões de lucros, mas enfrenta pressão devido à desaceleração nas vendas de produtos oncológicos e estéticos. As ações caíram quase 4% hoje, atingindo o nível mais baixo desde 26 de setembro. Lucros: O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,86 , acima da previsão dos analistas de US$ 1,77 (FactSet).

O lucro por ação ajustado ficou em , acima da previsão dos analistas de (FactSet). Receita: atingiu US$ 15,7 mil milhões, superando a expectativa de US$ 15,5 mil milhões.

Perspectivas: a empresa elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro, sinalizando confiança nas operações principais.

Pontos fracos: o crescimento em oncologia e estética — incluindo Botox e Juvederm — desacelerou e ficou aquém das expectativas do mercado. A fraqueza na área de estética pode ser vista como um barómetro do sentimento dos consumidores em relação aos gastos, sugerindo tendências cautelosas na procura por cuidados de saúde discricionários.Os segmentos de imunologia e neurociência da AbbVie apresentaram um forte crescimento de dois dígitos, com receitas a aumentarem 12% e 20%, respetivamente. Os medicamentos emblemáticos Skyrizi e Rinvoq continuaram a apresentar um desempenho superior, consolidando a liderança da AbbVie em tratamentos autoimunes. O medicamento anti-inflamatório Humira, outrora dominante, viu as receitas caírem 55%, para 993 milhões de dólares, à medida que os biossimilares mais baratos continuam a corroer a sua quota de mercado após a perda de exclusividade em 2023. Outras divisões também enfrentaram dificuldades: Oncologia: queda de 0,3% , para 1,68 mil milhões de dólares

queda de , para Estética (Botox, Juvederm): queda de 3,7%, para 1,19 mil milhões de dólares A fraqueza na área de estética — frequentemente vista como um indicador do sentimento do consumidor — aumentou as preocupações dos investidores sobre as tendências da procura em gastos discricionários com saúde. Os resultados da AbbVie destacam uma empresa em transição bem-sucedida — com o seu novo portfólio de medicamentos a compensar o declínio do Humira. No entanto, a fraqueza nas áreas de oncologia e estética pesou no sentimento, levando a uma forte retração das ações, apesar das orientações otimistas e do crescimento dos dividendos. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.