RBA anuncia nova redução nas taxas de juros

Em linha com as expectativas do mercado, o Banco Central da Austrália decidiu, na reunião de hoje, reduzir a taxa de juros. De 3,85% para 3,6%, uma redução efetiva de 25 pontos base. O par AUD-USD está reagindo com quedas. O consenso do mercado indicava um corte quase certo, devido a uma série de variáveis económicas na Austrália. Em primeiro lugar, a medida de inflação preferida do RBA, o «IPC médio ajustado», apresentou 2,7% e ficou dentro da meta do Banco, que varia entre 2% e 3%. Um facto que agradou claramente à administração do banco. Também vale a pena mencionar o aumento do desemprego, atualmente em 4,3%. Isso reforça a tese do banco central de um arrefecimento da economia e justifica as reduções. Além disso, as recentes tarifas impostas à Austrália por Donald Trump podem provocar uma desaceleração ainda maior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app À luz destas informações, o mercado não só espera novas reduções, mas, após a última reunião, prevê uma aceleração no ritmo da flexibilização da política monetária. Atualmente, a taxa de juros alvo do banco central, após o atual ciclo de cortes nas taxas, deverá ficar em torno de 3%. A presidente do banco central, Michele Bullock, enfatiza o importante papel dos dados, incluindo emprego e inflação, como fontes da política do RBA. A Sra. Bullock também mencionou a significativa dependência da situação da Austrália dos mercados externos, especialmente dos EUA. Ela acrescentou que as reduções atuais já são preventivas e são uma reação às expectativas do banco para a economia. Apesar das expectativas do mercado, até o momento, a presidente não declara reduções maiores; estas dependerão dos dados que forem recebidos.

