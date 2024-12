Recorde no preço do cacau: Ficará o chocolate um bem de luxo?

Os aumentos acentuados dos preços do cacau no primeiro semestre deste ano provocaram receios de que o chocolate se tornasse um bem de luxo num futuro próximo. Durante anos, os preços oscilaram entre os 2.500 e os 3.000 dólares por tonelada, mas no final de 2023, o cacau atingiu os 4.000 dólares. No entanto, este não foi o fim da corrida aos preços; o preço duplicou pouco antes da Páscoa de 2024, e depois quase triplicou no final de abril. Embora a situação se tenha acalmado durante algum tempo com o início da nova época de colheita, as incertezas quanto à produção futura voltaram a surgir. Serão os novos recordes apenas um trampolim para novos aumentos? O Pai Natal de chocolate tornar-se-á um bem de luxo no futuro?

Uma época de perdas

A época de colheita de 2023/2024 trouxe o maior défice da história devido a um declínio acentuado da produção nos países da África Ocidental. No Gana, a produção caiu quase 50%, enquanto na Costa do Marfim, o declínio atingiu 30%. Embora a procura de cacau em 2024 tenha sido inferior à do ano anterior, a enorme disparidade entre a procura e a produção levou a um aumento acentuado dos preços dos produtos de base. Desde o início do ano, os preços quase triplicaram, o que criou incerteza quanto à manutenção de uma procura elevada de chocolate.

Gráfico: O défice na época de 2023/2024 foi o maior da história. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A incerteza quanto ao futuro manifestou-se numa capitulação total dos investidores no mercado de futuros. As preocupações com a oferta e os elevados custos de detenção conduziram a uma queda significativa da liquidez do mercado. O número de posições abertas caiu para um mínimo de mais de 10 anos em novembro, enquanto os inventários de bolsa (utilizados pelos comerciantes e fabricantes de chocolate) caíram para um mínimo de 20 anos. Parece que, com as actuais preocupações, as ações podem cair rapidamente para mínimos históricos.

Gráfico: O número de posições abertas em futuros de cacau caiu para os níveis mais baixos em mais de 10 anos. Isto significa que a liquidez neste mercado é extremamente baixa, o que favorece grandes movimentos de preços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Embora as existências na bolsa e as existências em geral sejam bastante diferentes, vale a pena mencionar que as existências de cacau em grão detidas em relação ao consumo diminuíram para apenas 27%. No passado, as existências representavam até 40-50% do consumo anual. A persistência de problemas de produção pode significar que, se não houver uma melhoria nos próximos 2-3 anos, o cacau tornar-se-á um produto de base escasso.

Gráfico: As existências na bolsa caíram para o nível mais baixo dos últimos 20 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Uma época de incerteza

Após a desastrosa época de 2023/24, as expectativas eram de que a produção na Costa do Marfim e no Gana voltasse ao normal. Os países da África Ocidental representam quase 75% da produção mundial de cacau, pelo que os problemas nesta região exercem pressão sobre o mercado mundial de cacau e chocolate. A colheita da época principal, que decorre de 1 de outubro a março, correu muito bem, com entregas nos portos da Costa do Marfim até 30% superiores às do ano anterior. Por conseguinte, o início do quarto trimestre provocou uma queda significativa dos preços. Os comerciantes e os industriais refrearam as compras, esperando novas descidas de preços. No entanto, verifica-se que a melhoria foi apenas temporária.

Uma parte da Costa do Marfim foi afetada por fortes chuvas, que provocaram a evacuação de muitas explorações agrícolas, algumas das quais foram destruídas ou as árvores atacadas por doenças. Uma grande parte do grão de cacau que chegou aos portos nacionais nas últimas semanas estava estragado, pelo que, mesmo que tenha sido inicialmente aprovado para entrega, não chegará aos mercados europeu ou americano. Muitas das restantes entregas não satisfaziam os critérios de qualidade. O número de grãos por 100 gramas começou a exceder 100, enquanto apenas os lotes que contêm 80-100 grãos por 100 gramas são classificados para entrega.

Noutras regiões da Costa do Marfim e do Gana, observam-se temperaturas muito elevadas e secas, o que constitui um mau presságio para a época de meados da colheita, que começa em abril. Os transformadores utilizaram a maior parte das suas existências e têm agora de decidir se esperam mais por preços mais baixos ou se reconstituem as existências a preços recorde. A entrada dos investidores que queriam esperar pelos preços altos pode significar que não vamos parar em torno dos 12.000 pontos. Por outro lado, o próprio mercado de futuros prevê que os preços serão mais baixos no futuro. Por outro lado, há um ano, foram feitas exatamente as mesmas previsões e os preços finais à vista no mercado são significativamente mais elevados do que os preços dos contratos actuais cotados há um ano. A entrada de numerosas entidades no mercado pode significar que os preços não se limitarão a testar os recentes máximos históricos, mas ultrapassarão pelo menos os 12.000 dólares por tonelada e atingirão níveis significativamente mais elevados.

Os Pais Natal de chocolate tornar-se-ão mais caros?

A Alemanha é um dos maiores produtores de chocolate do mundo. Só em 2022, foram produzidos quase 170 milhões de unidades. A grande maioria é vendida dentro do país, pois é um presente muito comum no dia de São Nicolau ou no Natal. Por outro lado, cerca de 30-40% dos Pais Natais de chocolate destinam-se à exportação. No entanto, o próprio consumo de chocolate pode diminuir, dado o aumento contínuo dos preços. No ano passado, foram produzidos “apenas” 167 milhões de Pais Natais, ao passo que este ano se prevê que cheguem ao mercado 164 milhões de Pais Natais. Portanto, neste momento, o mercado está a diminuir lentamente.

É claro que o aumento do preço do chocolate não se deve apenas ao preço do cacau em si, mas também ao aumento dos preços de outros produtos, como o leite e o açúcar. Não podemos também esquecer os custos de produção, de transporte e de venda. No entanto, os preços do cacau terão um peso cada vez maior no aumento dos preços do chocolate. Já no terceiro trimestre, os fabricantes europeus não se mostraram tão dispostos a comprar como nos trimestres anteriores, uma vez que, atualmente, têm de comprar a preços elevados. No entanto, dada a falta de disponibilidade de sementes de cacau nos armazéns, terão de começar a comprar a preços elevados. De acordo com o diretor financeiro de um dos maiores fabricantes de chocolate do mundo, a Mondelez, proprietária de marcas como Milka, Oreo e Toblerone, a incerteza quanto ao futuro dos preços do cacau é muito elevada. De acordo com Luca Zaramelli, a empresa está à espera de preços mais baixos, embora tenha também de se preparar para um potencial novo aumento de preços.

Quer isto dizer que o chocolate normal vai ficar mais caro? Não necessariamente. Existe também uma prática bastante comum entre os fabricantes sob a forma de “encolhimento”. O preço do produto em si não se altera, mas o seu peso é reduzido ou é utilizada menos matéria-prima. Embora o cacau pareça difícil de substituir, a perspetiva de uma redução significativa dos lucros das empresas parece inaceitável, razão pela qual já está a ser testada a utilização de outros grãos para substituir principalmente a manteiga de cacau. Além disso, a proporção de açúcar nos próprios produtos pode aumentar em relação ao cacau. Em última análise, os produtos em si poderão não se tornar mais caros, embora não seja certamente o mesmo chocolate de alta qualidade que ainda podemos apreciar atualmente. Por outro lado, um aumento de preços devidamente comunicado poderia também ser utilizado pelos fabricantes para justificar aumentos de preços. Assim, não é de excluir que, no próximo ano, o Pai Natal de chocolate possa ser menos rico em cacau, mas pelo menos mais caro.

Gráfico: O preço do cacau atingiu o nível mais elevado da história, ultrapassando os níveis de abril deste ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB].