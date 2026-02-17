O Grupo BHP demonstrou mais uma vez que está a passar por uma transformação estratégica, com o cobre assumindo o papel de principal fonte de lucros da empresa. Os resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2026, encerrado em 31 de dezembro de 2025, revelaram conquistas recordes: o lucro atingiu US$ 6,2 mil milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, enquanto o segmento de cobre foi responsável por mais da metade do EBITDA total do grupo, atingindo $8 mil milhões, um aumento de 59%. Este sucesso reflete tanto a melhoria da produtividade em minas importantes, como a Escondida, quanto a integração bem-sucedida de aquisições, incluindo a OZ Minerals e a joint venture Vicuna, num contexto de preços globais do cobre em níveis recordes. BHP (D) Fonte: xStation5 Além disso, a BHP concluiu o maior acordo de streaming de prata da história da empresa com a Wheaton Precious Metals, no valor de $4,3 mil milhões, permitindo-lhe converter parte das suas receitas futuras de prata em dinheiro hoje. Este acordo é um exemplo de gestão eficaz da carteira de ativos. Os rendimentos serão utilizados para desenvolver projetos de cobre e potássio, bem como para proporcionar retornos aos acionistas, tudo com risco mínimo e sem aumentar a dívida da empresa. Cobre (D1) Fonte: xStation5 As perspetivas para o mercado do cobre continuam sólidas, com os fundamentos estruturais a continuarem a apoiar a procura. As principais megatendências, incluindo o crescimento da mobilidade elétrica, das energias renováveis, das infraestruturas digitais e dos centros de dados, continuam a impulsionar a procura pelo metal. Ao mesmo tempo, as restrições de oferta, os elevados custos de produção e os fatores geopolíticos mantêm os preços do cobre elevados, beneficiando empresas como a BHP na obtenção de lucros e no financiamento de novos investimentos de desenvolvimento. Na Polónia, a situação é um pouco diferente. As ações da KGHM Polska Miedź sofreram recentemente uma correção, principalmente devido à queda dos preços globais do cobre. Além dos fatores fundamentais, questões políticas e de gestão, incluindo mudanças na administração da empresa e a demissão do CEO e do vice-CEO, contribuíram para a volatilidade do mercado. Embora esses fatores aumentem a pressão de curto prazo sobre as ações, eles geralmente não afetam os fundamentos de longo prazo da empresa. Apesar dessas perturbações temporárias, a KGHM continua sendo uma empresa estável. KGH (D1) Fonte: xStation5 A correção atual nas ações da KGHM reflete tendências mais amplas nas flutuações dos preços do cobre e elevada volatilidade relacionada a fatores corporativos. A história mostra que os períodos de ajuste de preços são uma parte natural do ciclo das commodities e muitas vezes coincidem com mudanças no ambiente macroeconómico. Em comparação com players globais como a BHP, fica claro o quão importante é a estrutura do portfólio e a flexibilidade financeira durante períodos de maior incerteza. Os resultados da BHP confirmam a importância crescente do segmento do cobre na estrutura de lucros do grupo, enquanto a prata e outros ativos estão a ser utilizados para otimizar a carteira e gerir os fluxos de caixa. No caso da KGHM, a correção observada é consistente com as flutuações globais dos preços do cobre e fatores organizacionais locais. No setor das commodities, o valor a longo prazo das empresas continua intimamente ligado ao ciclo das commodities e à capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis.

