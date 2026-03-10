Índices: Os futuros dos índices dos EUA estão a ganhar aproximadamente 0,2% após as sugestões de Donald Trump sobre o fim da guerra no Irão; os contratos europeus continuam sob pressão (EU50: -0,4%).



Os futuros dos índices dos EUA estão a ganhar aproximadamente 0,2% após as sugestões de Donald Trump sobre o fim da guerra no Irão; os contratos europeus continuam sob pressão (EU50: -0,4%). Guerra no Irão: De acordo com Donald Trump, a guerra no Irão poderá terminar em breve, e o progresso dos EUA já está significativamente mais avançado do que o plano de 4-5 semanas preparado para a operação. O presidente dos EUA também ameaçou o Irão, afirmando que, se o país bloquear o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, os Estados Unidos aumentarão a intensidade do ataque com a intenção de destruir completamente o país.



De acordo com Donald Trump, a guerra no Irão poderá terminar em breve, e o progresso dos EUA já está significativamente mais avançado do que o plano de 4-5 semanas preparado para a operação. O presidente dos EUA também ameaçou o Irão, afirmando que, se o país bloquear o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, os Estados Unidos aumentarão a intensidade do ataque com a intenção de destruir completamente o país. Sessão asiática: Os ganhos dominam a região Ásia-Pacífico na onda das palavras de Donald Trump sugerindo um fim próximo para a guerra no Irão. O sentimento também foi apoiado por excelentes dados de exportação da China. O índice KOSPI está a ganhar até 5,5%, o que forçou uma suspensão temporária das negociações. O HSCEI da China adiciona cerca de 1,5%, enquanto o Nikkei 225 ganha 2,9%.



Os ganhos dominam a região Ásia-Pacífico na onda das palavras de Donald Trump sugerindo um fim próximo para a guerra no Irão. O sentimento também foi apoiado por excelentes dados de exportação da China. O índice KOSPI está a ganhar até 5,5%, o que forçou uma suspensão temporária das negociações. O HSCEI da China adiciona cerca de 1,5%, enquanto o Nikkei 225 ganha 2,9%. Crescimento no Japão: O PIB do Japão para o quarto trimestre de 2025 foi revisto de 0,1% para 1,3% em termos homólogos, superando todas as estimativas graças aos gastos com investimentos corporativos (+1,3% em termos trimestrais contra uma previsão de 0,2% em termos trimestrais) e à procura interna. Pela primeira vez em 13 meses, foi registado um aumento dos salários reais (+1,4%), melhorando o poder de compra das famílias. A taxa USDJPY prolonga a sua descida em 0,15%, uma vez que os dados aumentam as expectativas de uma subida das taxas de juro no Japão.



O PIB do Japão para o quarto trimestre de 2025 foi revisto de 0,1% para 1,3% em termos homólogos, superando todas as estimativas graças aos gastos com investimentos corporativos (+1,3% em termos trimestrais contra uma previsão de 0,2% em termos trimestrais) e à procura interna. Pela primeira vez em 13 meses, foi registado um aumento dos salários reais (+1,4%), melhorando o poder de compra das famílias. A taxa USDJPY prolonga a sua descida em 0,15%, uma vez que os dados aumentam as expectativas de uma subida das taxas de juro no Japão. Comércio internacional da China: O superávit comercial da China no período de janeiro a fevereiro de 2026 atingiu um recorde de $213,62 mil milhões (previsão: $177,4 mil milhões). As exportações aumentaram 21,8% em relação ao ano anterior, excedendo significativamente as previsões, apesar de uma queda de 16,9% no comércio com os EUA. O crescimento foi impulsionado pelo comércio com a UE (+19,9%) e a ASEAN (+20,3%). Simultaneamente, a inflação recuperou para 1,3%. Dados sólidos sugerem que Pequim pode abster-se de estímulos económicos adicionais no curto prazo.



O superávit comercial da China no período de janeiro a fevereiro de 2026 atingiu um recorde de $213,62 mil milhões (previsão: $177,4 mil milhões). As exportações aumentaram 21,8% em relação ao ano anterior, excedendo significativamente as previsões, apesar de uma queda de 16,9% no comércio com os EUA. O crescimento foi impulsionado pelo comércio com a UE (+19,9%) e a ASEAN (+20,3%). Simultaneamente, a inflação recuperou para 1,3%. Dados sólidos sugerem que Pequim pode abster-se de estímulos económicos adicionais no curto prazo. Política monetária na Austrália: Andrew Hauser, do RBA, anunciou um «debate acirrado» sobre política monetária na próxima reunião do banco central, enfatizando as opiniões divergentes dentro do RBA e o risco elevado e incerto de um choque nos preços da energia causado pela guerra no Irão. Paralelamente às declarações de Hauser, os dados sobre o sentimento do consumidor também melhoraram.



Andrew Hauser, do RBA, anunciou um «debate acirrado» sobre política monetária na próxima reunião do banco central, enfatizando as opiniões divergentes dentro do RBA e o risco elevado e incerto de um choque nos preços da energia causado pela guerra no Irão. Paralelamente às declarações de Hauser, os dados sobre o sentimento do consumidor também melhoraram. Forex: Após a correção de ontem e uma tentativa de recuperação no início da sessão asiática, o índice do dólar (USDIDX) está a ser negociado sem alterações, face ao prazo incerto da guerra no Irão, consolidando-se após os ganhos recentes. A melhoria no apetite pelo risco é sinalizada pelos ganhos no AUDUSD (+0,34%), embora estes resultem parcialmente das perspetivas ainda hawkish para a política do RBA. O EURUSD está a ser negociado sem alterações a 1,163.



Após a correção de ontem e uma tentativa de recuperação no início da sessão asiática, o índice do dólar (USDIDX) está a ser negociado sem alterações, face ao prazo incerto da guerra no Irão, consolidando-se após os ganhos recentes. A melhoria no apetite pelo risco é sinalizada pelos ganhos no AUDUSD (+0,34%), embora estes resultem parcialmente das perspetivas ainda hawkish para a política do RBA. O EURUSD está a ser negociado sem alterações a 1,163. Commodities: O petróleo Brent e o WTI estão a recuperar 4% e 1,65%, respetivamente, após a volatilidade recorde de ontem e um movimento em direção aos 120 dólares por barril (atual: Brent a 93,60 dólares). Durante a pausa nos ganhos do dólar, os metais preciosos também estão a valorizar-se; o ouro sobe 0,45% para $5.176 por onça, e a prata cresce 1,7% para $89,22 por onça.



O petróleo Brent e o WTI estão a recuperar 4% e 1,65%, respetivamente, após a volatilidade recorde de ontem e um movimento em direção aos 120 dólares por barril (atual: Brent a 93,60 dólares). Durante a pausa nos ganhos do dólar, os metais preciosos também estão a valorizar-se; o ouro sobe 0,45% para $5.176 por onça, e a prata cresce 1,7% para $89,22 por onça. Otimismo com as criptomoedas: O Bitcoin ganha mais 1,9%, aproximando-se novamente do nível psicológico de $70.000; o Ethereum adiciona 2% para $2.045.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.