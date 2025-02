Resultados da McDonald's abaixo das previsões 📊

A McDonald's (MCD.US) apresentou resultados mais fracos do que o previsto para o quarto trimestre. Tanto o crescimento das receitas como os ganhos ajustados por ação ficaram abaixo das previsões. No entanto, as ações estão a registar ganhos no pré-mercado.

A receita do McDonald's para o quarto trimestre totalizou US $ 6,39 mil milhões, representando um declínio ano a ano de aproximadamente 0,3% e ficando US $ 50 milhões abaixo das estimativas de consenso. O lucro operacional mostrou uma ligeira melhoria em relação ao ano anterior, atingindo US $ 2,87 mil mihões.

A empresa adotou uma estratégia promocional agressiva com o objetivo de atrair mais clientes. No mercado dos EUA, esta abordagem parece estar a ter um impacto positivo, uma vez que a McDonald's comunicou um aumento do tráfego de clientes nos restaurantes existentes. No entanto, o total das vendas comparáveis no país diminuiu 1,4% (contra um declínio esperado de 0,4%). Graças ao crescimento mais forte do que o esperado das vendas comparáveis nos locais internacionais franqueados (mais 4,1% em relação ao ano anterior), as vendas comparáveis totais aumentaram 0,4% no quarto trimestre.

Os investidores estão atualmente a mostrar alguma confiança na empresa, apesar do tom globalmente negativo dos resultados. Embora a McDonald's esteja a debater-se com a dinâmica de crescimento das receitas, a reação inicial do mercado sugere otimismo quanto à possibilidade de a atração de novos clientes através de promoções se tornar uma tendência mais forte, acabando por ajudar a empresa a melhorar o seu desempenho financeiro.

Negociação pré-mercado da McDonald's. Fonte: xStation

RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2024: