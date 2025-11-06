Principais conclusões O líder alemão do sector das armas publicou resultados que impressionaram os investidores e tranquilizaram o mercado

Crescimento maciço das vendas e dos rendimentos na maioria das áreas de atividade

A carteira de encomendas continua a crescer

Margem operacional ligeiramente inferior devido a investimentos maciços

O mercado civil continua fraco

Apresentadas perspectivas optimistas para o quarto trimestre

O grupo alemão Rheinmetall publicou hoje os seus resultados. O fabricante europeu de armas registou um crescimento espetacular das receitas e das avaliações nos últimos trimestres. Aproveitando a onda de aumentos maciços das despesas militares dos países europeus, as avaliações da empresa estão a atingir recordes atrás de recordes. As expectativas dos investidores estão a aumentar e os indicadores de avaliação deixam pouca margem para erros ou desilusões. Os resultados da empresa corresponderam às expectativas dos investidores? A empresa subiu cerca de 3% na abertura após a publicação dos resultados, o que indica que a empresa passou mais um teste estabelecido pelo mercado. O Grupo Rheinmetall está a alcançar um crescimento consistente raramente visto na bolsa europeia, especialmente entre as empresas industriais. As vendas na Europa aumentaram para 7,5 mil milhões de euros em comparação com os 6,2 mil milhões do ano anterior, o que representa um crescimento de 20%.

O resultado operacional ascendeu a 835 milhões de euros em comparação com 705 milhões no ano anterior, o que representa um aumento de 18%.

A já impressionante carteira de encomendas também surpreendeu positivamente. Aumentou para 64 mil milhões de euros, crescendo mais 12 mil milhões este ano.

Tão importante como os dados históricos são as previsões e os objectivos da empresa. A direção da empresa manteve os seus objectivos para o final do ano, que incluem um crescimento global das vendas de 25-30% e uma margem operacional otimista de 15,5%. Também vale a pena olhar para os segmentos individuais das operações da empresa. O núcleo das receitas da empresa continua a ser o segmento dos veículos terrestres. Esta parte das operações da empresa gerou 3,2 mil milhões de euros em receitas, o que representa um aumento de 28% em comparação com o ano anterior, e o lucro operacional subiu para 346 milhões. Os segmentos das munições e da eletrónica registam igualmente um bom desempenho. No segmento das armas e munições, a empresa registou um aumento das receitas de 30% para mais de 2 mil milhões de euros. O segmento também registou um aumento da margem operacional para 22%, apesar do “aumento dos custos da mão de obra e dos materiais”. O ramo de sistemas electrónicos registou um crescimento recorde, com as vendas a aumentarem para 1,46 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior. No entanto, nem todos os dados fornecidos pela empresa são positivos. As operações da empresa baseadas em motores e sistemas de potência registaram um declínio nas vendas de 1,54 mil milhões de euros para 1,45 mil milhões. Foi tomada a decisão estratégica de separar “Power Systems” do resto do grupo, para que as receitas do mercado civil se concentrem num único subgrupo. Como se pode ver no relatório e nos comentários da direção, este segmento continua sob pressão devido às fraquezas estruturais do mercado e do consumidor. No entanto, este não é o único desafio para a empresa. Em primeiro lugar, a margem operacional consolidada desceu de 11,3% para 11,1%, e o fluxo de caixa livre desceu uns impressionantes 912 milhões de euros para -813 milhões de euros. A empresa afirma claramente que tal se deve a investimentos muito intensivos e à expansão em todas as principais áreas de atividade da empresa. Estes investimentos incluem a linha de produção de cascos de F-35 e a fábrica de munições “Nidersachsen”. Em última análise, a conferência de resultados satisfez os investidores. O relatório financeiro tranquilizou os investidores quanto à dinâmica de crescimento contínuo das receitas e os comentários da direção acalmaram a maior parte do sentimento negativo. As grandes despesas de investimento são aceitáveis para o mercado, especialmente no contexto de encomendas recorde, mas o não cumprimento do ambicioso objetivo de margem operacional até ao final do ano fiscal poderá levar a uma correção significativa do preço da empresa. RHE.DE (D1) Fonte: xStation5

