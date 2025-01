Resultados da Tesla: Os lucros caíram, mas os investidores acreditam em Musk

O relatório da Tesla para o quarto trimestre de 2024 mostra que a empresa opera num segmento com um aumento da competitividade, não só nos próprios EUA, mas também na China. A procura é também mais fraca, tendo em conta o enfraquecimento da transição dos carros de combustão para os carros eléctricos. Ao mesmo tempo, porém, investidores e clientes continuam a valorizar a empresa, o que resulta numa queda apenas temporária das cotações após os resultados. As acções chegaram mesmo a ganhar 3% na negociação pós-sessão, embora a situação esteja a mudar muito dinamicamente antes da conferência de imprensa de Musk.

Principais dados financeiros

Receitas: 25,7 mil milhões de dólares, abaixo das estimativas dos analistas de 27,3 mil milhões de dólares. Ligeiro crescimento de 2% em comparação com 25,2 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2023.

Lucro líquido: 2,3 mil milhões de dólares, o que representa uma enorme queda de 70% em comparação com os 7,9 mil milhões de dólares (incluindo um ganho fiscal único de 5,9 mil milhões de dólares) registados no quarto trimestre de 2023.

O lucro operacional, excluindo o benefício fiscal, caiu 23%.

Lucro líquido para o ano inteiro: US$ 7,1 bilhões, abaixo dos US$ 15 bilhões em 2023.

Receita do ano inteiro: 97,7 mil milhões de dólares, um ligeiro aumento em relação aos 96,8 mil milhões de dólares em 2023.

EPS: O lucro ajustado por ação foi de 73 centavos, em comparação com 71 centavos no ano anterior e as expectativas do mercado de 75 centavos.

CAPEX: $ 2,78 bilhões, o que representa um aumento de 21% a / a, esperado $ 2,72 bilhões.

Entregas de veículos: 1,8 milhão de unidades em 2024, ligeiramente abaixo dos níveis de 2023, que é o primeiro declínio ano a ano desde pelo menos 2016. As entregas do quarto trimestre foram de aproximadamente 496.000 unidades, o que também ficou aquém das expectativas.





A empresa desilude com os resultados

Os resultados do quarto trimestre da Tesla põem em evidência os desafios que a empresa enfrenta. As receitas inferiores às previstas e uma queda drástica dos lucros são indicadores claros da intensificação da concorrência, em especial por parte dos fabricantes chineses de veículos eléctricos, como a BYD, e do potencial enfraquecimento da procura de veículos Tesla. O declínio nas entregas, um indicador-chave para a Tesla, agrava ainda mais estas preocupações. Uma gama de produtos envelhecida, especialmente em comparação com os rivais que oferecem uma maior seleção de modelos, também contribui para este estado de coisas.

Será que Elon Musk vai dar um raio de esperança?

Apesar dos dados decepcionantes, as acções da Tesla caíram apenas ligeiramente no início e estão agora a mostrar sinais de recuperação. Isto sugere que os investidores continuam optimistas quanto às perspectivas futuras da empresa. O próprio Musk também referiu que considera a eliminação dos subsídios aos automóveis eléctricos como uma oportunidade nos EUA. Vários factores contribuem para a resiliência da empresa:

A promessa de crescimento futuro: A Tesla indicou que espera um regresso ao crescimento das vendas em 2025, embora isso dependa de factores como o progresso da condução autónoma e as condições macroeconómicas.

Inteligência artificial e condução autónoma: A narrativa em torno do potencial da Tesla na condução autónoma e na inteligência artificial continua a alimentar o entusiasmo dos investidores. As declarações de Elon Musk sobre a “autonomia total dos veículos” e o potencial dos “robotáxis” alimentam a especulação sobre um futuro em que a Tesla domina não só os veículos eléctricos, mas todo o panorama dos transportes.

O “fator Elon”: Apesar das preocupações com a sua atenção dividida, a liderança de Elon Musk continua a ser vista como um ativo importante por muitos investidores. A sua visão e as suas realizações passadas na disrupção de indústrias conferem-lhe um certo “poder de estrela” que vai para além dos resultados financeiros a curto prazo. Alguns acreditam mesmo que os seus laços estreitos com a atual administração podem beneficiar a Tesla.

Cortes de preços e acessibilidade: A Tesla implementou cortes nos preços e oferece incentivos para aumentar as vendas, o que afecta a rentabilidade, mas potencialmente posiciona a empresa para um futuro crescimento do volume. A promessa de modelos mais económicos no futuro também mantém o interesse de potenciais compradores e investidores.

Os resultados do quarto trimestre da Tesla evidenciam os desafios associados não tanto à manutenção do crescimento, mas à manutenção das vendas ao nível atual. Em princípio, desde o quarto trimestre de 2022, temos observado receitas quase constantes e margens bastante decrescentes, embora estas tenham melhorado ligeiramente nos últimos trimestres. No entanto, são mais pequenas do que em 2022. No entanto, a descida dos preços e as margens mais reduzidas podem estar relacionadas com uma determinada estratégia para aumentar a sua quota de mercado e superar a concorrência em tecnologias e serviços mais recentes.

Embora os resultados financeiros sejam, sem dúvida, decepcionantes, a reação do mercado sugere que os investidores estão dispostos a ignorar estes fracassos a curto prazo. O sucesso futuro da empresa depende da sua capacidade para cumprir as suas promessas em matéria de condução autónoma, expandir a sua gama de produtos e navegar no panorama em mutação do mercado dos veículos eléctricos. Elon Musk tem demonstrado repetidamente que pensa de forma completamente diferente dos chefes das grandes empresas automóveis, o que acabou por levar a Tesla a tornar-se a maior empresa automóvel do mundo, vendendo uma fração do que a concorrência vende. Por isso, a esperança ainda continua, mas é possível que, a dada altura, o mercado diga “check”.

