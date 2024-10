Resultados em linha para a American Express 📊

A American Express (AXP.US) divulgou os seus resultados do 3T24. A empresa decepcionou ligeiramente ao nível das receitas, no entanto, superou as previsões de consenso noutros dados financeiros importantes. No entanto, as ações perderam nas negociações de pré-abertura do mercado, caindo cerca de -1,3%.

A American Express teve um ano de muito sucesso, ganhando mais de 50% desde o início de 2024. Fonte: xStation

No 3T24, a empresa gerou receita de US $ 16,64 mil milhões (+ 8,2% a / a). Esse número está um pouco abaixo das expectativas de consenso, que esperavam US $ 16,67 mil milhões. O resultado mais fraco deve-se principalmente ao menor crescimento da receita de taxas de transação, que subiu para US $ 8,78 mil milhões no 3T24, em comparação com os US $ 8,84 mil milhões estimados. A receita de tarifas de cartões foi ainda menor do que o previsto, chegando a US$ 2,17 mil milhões contra uma estimativa de US$ 2,38 mil milhões. No entanto, o segmento continua a manter uma taxa de crescimento muito elevada de 18% y/y.

O aumento da receita líquida de juros em um ambiente de taxas de juros ainda altas, apoiado pelo aumento dos volumes de empréstimos e sustentado pelo crescimento constante dos gastos dos titulares de cartões, sustentou o forte impulso das receitas no trimestre.

A American Express está a aumentar o ritmo de aquisição de utilizadores de cartões premium, com o número de novos cartões a aumentar para 3,3 milhões. O grupo de utilizadores que regista o crescimento mais rápido são os clientes da geração Millenials e da Geração Z, que representam cerca de 80% dos novos utilizadores. Para manter o interesse deste grupo, a empresa ainda precisa de expandir as suas ofertas de benefícios do cartão, pelo que a taxa de crescimento dos gastos com prémios do cartão aumentou 9,9% em termos anuais para 4,17 mil milhões de dólares no 3T24. Embora isso seja maior do que o crescimento da receita, ainda é menor do que a previsão de consenso. A empresa também informou que o total de empréstimos a usuários de cartão aumentou 18% a / a para US $ 134,55 mil milhões (vs. estimativa: US $ 133,51 mil milhões). As provisões para perdas com empréstimos aumentaram para 1,4 mil milhões de dólares, em comparação com 1,23 mil milhões de dólares no ano anterior.

Face a um menor crescimento das vendas, a empresa baixou a sua previsão de receitas para cerca de 9% contra os anteriores 9%-11%, enquanto aumentou a sua projeção de lucros por ação para um intervalo de 13,75-14,05 dólares (anterior: 13,3-13,8 dólares).

Os resultados da American Express indicam uma dinâmica estável das receitas, uma disciplina eficaz dos custos e uma elevada taxa de aquisição de novos clientes. A reação da negociação antes da abertura dos mercados pode estar relacionada com as elevadas expectativas para a época de resultados, bem como com a realização de lucros face à perfuração dos níveis ATH pela empresa na última sessão. Assim, os resultados publicados não indiciam uma alteração da tendência de evolução da cotação das acções da empresa.

RESULTADOS FINANCEIROS 3T24