Resumo da manhã (21.10.2025)

Principais conclusões Futuros dos índices norte-americanos ligeiramente em baixa na terça-feira



Bitcoin novamente sob pressão devido ao fortalecimento do dólar norte-americano



Ouro cai quase 0,7% em relação à sua máxima histórica

Os índices norte-americanos estão a registar ligeiras perdas após os ganhos de ontem, impulsionados pelas esperanças de uma reunião frutífera entre Donald Trump e Xi Jinping em Seul. A reunião está agendada para a próxima semana, e os comentários do presidente dos EUA deram aos mercados esperança de uma redução das tensões entre as duas economias. Seguindo a mesma tendência, os índices chineses também estão a ganhar hoje.



Antes da sessão dos EUA, os resultados financeiros serão divulgados pela General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola e Lockheed Martin. Após a sessão, a Netflix divulgará os seus resultados — uma divulgação que deverá estar no centro das atenções de Wall Street. A Texas Instruments também publicará o seu relatório trimestral. O calendário macroeconómico está tranquilo hoje; às 14h30, teremos os dados de inflação do Canadá.



As ações japonesas caíram depois que Sanae Takaichi, que defende uma política fiscal flexível, venceu as eleições e se tornou primeira-ministra do Japão. O par USD/JPY subiu mais de 0,5% hoje. O ouro caiu mais de 0,7% em relação às máximas históricas, sendo negociado perto de US$ 4.327 por onça, enquanto a prata perdeu mais de 1%.

O sentimento do mercado de criptomoedas está bastante fraco hoje — o Bitcoin caiu mais de 2%, para cerca de US$ 107.000, em comparação com os quase US$ 111.000 alcançados ontem. O dólar está se fortalecendo, enquanto o EUR/USD caiu para 1,162. Os mercados esperam que a paralisação do governo dos EUA termine esta semana, em linha com os comentários vindos da Casa Branca.



Os democratas do Senado bloquearam uma proposta republicana para estender o financiamento do governo — marcando a décima primeira tentativa fracassada. A votação terminou em 50 a 43, ficando aquém dos 60 votos necessários para aprovar o plano, que tinha como objetivo financiar agências federais até o final de novembro. No entanto, o conselheiro económico dos EUA, Kevin Hassett, disse na segunda-feira que a paralisação do governo “provavelmente” terminará esta semana. Os fundos de investimento Apollo, KKR, Carlyle e Cerberus mantiveram conversações com as autoridades americanas sobre um programa de modernização do exército no valor de US$ 150 bilhões, de acordo com o Financial Times . Oficiais militares americanos se reuniram com representantes de empresas de private equity para discutir um plano de modernização da infraestrutura militar.



. Oficiais militares americanos se reuniram com representantes de empresas de private equity para discutir um plano de modernização da infraestrutura militar. Jamieson Greer acusou a China de pressionar empresas estrangeiras a evitar investir em indústrias-chave dos EUA, afirmando que Pequim pretende interromper as cadeias de abastecimento e retardar a recuperação, visando a construção naval e outros setores vitais dos EUA. Greer comprometeu-se a proteger as empresas americanas e a impulsionar o investimento.



A CNN informou que a reunião prevista entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o seu homólogo russo, Sergey Lavrov, foi suspensa por enquanto, de acordo com um funcionário da Casa Branca.



A Fitch Ratings observou que o rápido crescimento dos empréstimos não bancários nos EUA aumenta o risco de perdas mais elevadas para os bancos. O Bank of America, por sua vez, acredita que o risco de o Fed perder o controlo do balanço em outubro é elevado. A Austrália investirá US$ 2 mil milhões em sistemas militares integrados dos EUA e também concordou em comprar helicópteros Apache no valor de US$ 2,68 mil milhões.

