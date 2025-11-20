O mercado ainda não se recuperou totalmente dos excelentes resultados trimestrais divulgados ontem pela Nvidia. Entretanto, os investidores enfrentam hoje mais uma rodada de divulgações importantes — desta vez, macroeconómicas. Hoje receberemos o relatório NFP atrasado de setembro. O atraso foi causado pela paralisação do governo e pela suspensão do trabalho no BLS, a instituição responsável pela recolha e publicação desses dados. As declarações dos funcionários da Reserva Federal Americana também serão importantes, programadas para depois do relatório do mercado de trabalho. Podemos conhecer as reações imediatas dos formuladores de políticas aos dados de setembro. Hoje ouviremos Hammack, Paulson, Goolsbee e Cook. Detalhes do calendário para hoje: 13h30 GMT, Estados Unidos - Dados sobre o emprego em setembro: Folha de pagamento não agrícola: previsão de 53 mil; anterior de 22 mil;

Folha de pagamento privada não agrícola: previsão de 62 mil; anterior de 38 mil;

Taxa de desemprego: previsão de 4,3%; anterior de 4,3%;

Taxa de participação: anterior de 62,3%;

Ganhos médios por hora: previsão de 3,7% em relação ao ano anterior; anterior 3,7% em relação ao ano anterior;

Ganhos médios por hora: previsão de 0,3% em relação ao mês anterior; anterior 0,3% em relação ao mês anterior;

Média de horas semanais: previsão de 34,2; anterior 34,2; 13h30 GMT, Estados Unidos - Dados sobre o emprego: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego: anterior 232 mil;

Média de 4 semanas dos pedidos de subsídio de desemprego: anterior 58,00 mil;

Pedidos contínuos de subsídio de desemprego: anterior 1,957 mil; 13h30 GMT, Estados Unidos - Índice de Produção Industrial da Fed de Filadélfia para novembro: previsão 1,0; anterior -12,8; 15h00 GMT, Estados Unidos - Vendas de imóveis usados em outubro: previsão 4,08 milhões; anterior 4,06 milhões; 13h30 GMT, Estados Unidos - Início de construções em setembro: forecast 1.320M; previous 1.307M; 13h45 GMT, Estados Unidos - Discurso do membro do Fed Hammack 16h00 GMT, Estados Unidos - Discurso do membro do Fed Cook 18h40 GMT, Estados Unidos - Discurso do membro do Fed Goolsbee 21h30 GMT, Estados Unidos - Discurso do membro do Fed Paulson

