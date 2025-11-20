Os índices norte-americanos continuam a sua recuperação impulsionados pelos sólidos resultados da Nvidia. O índice US100 já registou um ganho total de 2,00%, e o US500 subiu 1,25%. Atualmente, os índices estão a subir 0,75% e 0,70%, respetivamente.



A Nvidia apresentou um dos relatórios de lucros mais sólidos da sua história: 57 mil milhões de dólares em receitas no terceiro trimestre e uma previsão de cerca de 65 mil milhões de dólares para o quarto trimestre. A administração enfatizou que a procura por chips Blackwell e GPUs na nuvem é “enorme” e que a empresa vê um potencial de 500 mil milhões de dólares em receitas com chips de última geração até 2026. As ações da Nvidia subiram mais de 5,00%, para 196 dólares por ação.



A membro do conselho do BoJ, Koeda, afirmou que as taxas de juro precisam continuar a subir. Os seus comentários aumentam a probabilidade de um potencial aumento em dezembro.



O JPY, no entanto, continua a ser a moeda mais fraca do G10. Os mercados estão a concentrar-se mais na venda estrutural de JGBs do que nos sinais do BoJ.



Os rendimentos dos JGB subiram para níveis não vistos em duas décadas: 30 anos a 3,40%, 20 anos a 2,84% e 10 anos a 1,81%. As preocupações fiscais e as expectativas de uma forte emissão de dívida estão a empurrar os rendimentos para cima.



Sarah Hunter, do RBA, afirmou que a última surpresa positiva na inflação invalidou as projeções anteriores. Ela alertou que um crescimento económico acima da tendência poderia reacender a inflação — sugerindo que o Banco pode não reduzir as taxas tanto quanto o mercado espera.



A Bloomberg informa que o governo dos EUA está a pressionar o Congresso para rejeitar as novas restrições propostas à exportação dos chips avançados de IA da Nvidia. A Casa Branca alerta que limites excessivamente rígidos prejudicariam a liderança tecnológica dos EUA e empurrariam os clientes para fornecedores estrangeiros.



As taxas de juro preferenciais dos empréstimos foram mantidas inalteradas pelo sexto mês consecutivo (1 ano: 3,0%, 5 anos: 3,5%). Isto reflete a fraca procura de empréstimos e a preferência de Pequim por estímulos mais direcionados.



Pequim está a considerar subsídios hipotecários, benefícios fiscais e custos de transação mais baixos para estabilizar o enfraquecido mercado imobiliário. As ações das incorporadoras estão a valorizar ligeiramente com a notícia.



É provável que o Banco do Japão aumente as taxas em dezembro: 53% dos economistas esperam um aumento para 0,75%, e todos os inquiridos prevêem esse nível até ao primeiro trimestre de 2026. Um iene mais fraco aumenta o risco de inflação importada, reforçando a necessidade de ação.



O Barclays espera que a força das empresas de grande capitalização e uma política monetária mais acomodatícia elevem o índice para 7.400 pontos em 2026. O banco elevou suas previsões de lucros, mas alertou para os riscos para os setores não tecnológicos (inflação, mercado de trabalho mais fraco). Também observou a volatilidade típica do meio do ano como um fator de risco potencial.

