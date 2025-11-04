Resumo diário (04.11.2025)

Principais conclusões Índices asiáticos mistos, quedas nas bolsas chinesas;



Futuros dos índices dos EUA e da Europa caem antes da abertura;



RBA mantém taxas inalteradas, Bullock não descarta novos cortes;



Ministro das Finanças do Japão expressa preocupação com fortes movimentos do iene;



China subsidia energia para IA, apoiando o setor de chips;



USD permanece forte em relação às principais moedas;



Ouro cai ligeiramente pela manhã;



Petróleo abaixo da MME de 50 dias;



Bitcoin abaixo de $105.000, criptomoedas sob pressão.

Os índices asiáticos apresentam resultados mistos antes da sessão europeia: o Nikkei 225 caiu 0,36%, o Hang Seng subiu 0,25% e o Shanghai Composite caiu 0,19%. Problemas no setor de IA e desaceleração do crescimento na China estão a afetar o sentimento dos investidores.



Os contratos futuros sobre os índices norte-americanos e europeus estão em baixa antes da abertura europeia, com o S&P 500 a cair 0,9% e os futuros do Nasdaq a cair 1,2%. O sentimento é negativo após a rápida subida do dia anterior, com os investidores a esperarem uma sessão mais cautelosa.



A Palantir superou as expectativas dos analistas no terceiro trimestre de 2025, alcançando receitas de $1,18 mil milhões, um aumento de 63% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido subiu para $476 milhões. A empresa elevou sua previsão para o quarto trimestre, indicando que a forte demanda por sua plataforma de IA está impulsionando um maior crescimento, com vendas para o setor governamental, que é fundamental para o crescimento da Palantir, subindo 52%. As ações da empresa caíram mais de 4% após o mercado, o que pode significar que os números melhores do que o esperado já estavam precificados.



O Banco Central da Austrália (RBA) manteve as taxas de juro inalteradas em 3,6%, como esperado. A governadora Michele Bullock indicou que pode não haver mais cortes nas taxas e que a inflação permanecerá acima da meta até o segundo semestre de 2026. O tom das declarações de Bullock e os comentários após a decisão do banco parecem cautelosamente hawkish, causando um ligeiro enfraquecimento do AUD.



O ministro das Finanças japonês, Satsuki Katayama, alertou contra movimentos “unilaterais” e violentos do iene, apontando para a necessidade de monitorizar o mercado cambial com grande vigilância. O iene enfraqueceu para o seu nível mais baixo desde meados de fevereiro, mas a resposta do governo pode impedir novas quedas. Katayama falou de “movimentos bruscos unilaterais” no iene.



A China anunciou subsídios energéticos para grandes centros de processamento de dados de IA, como ByteDance, Alibaba e Tencent, reduzindo as suas contas de energia pela metade. Isso faz parte de uma estratégia para apoiar a indústria nacional de chips de IA em resposta às restrições às importações de chips dos EUA.

No mercado cambial, o USD continua forte, com o índice DXY em cerca de 99,7, próximo da máxima de três meses. O iene japonês está atualmente com o melhor desempenho.

Ao mesmo tempo, estamos a assistir às maiores quedas nas moedas das regiões periféricas.

.

. O ouro caiu 0,65%, para cerca de $3.975 por onça troy, apesar de uma tendência de alta de longo prazo.



O petróleo bruto Brent caiu ligeiramente cerca de 0,30%, para $64,71 por barril, e permanece abaixo da MME de 50 dias, o que pode indicar uma tendência de queda contínua para o instrumento.



As criptomoedas estão entre os ativos com pior desempenho, com o bitcoin a cair abaixo do nível-chave de $105.000 após uma intensa onda de vendas no mercado, na sequência de um ataque de hackers à plataforma DeFi Balancer. O ether perdeu quase 9% num curto período de tempo, aumentando a incerteza do mercado.

