Resumo diário: A tecnologia dos EUA lidera os ganhos, o paládio sobe em meio a possíveis sanções, Tesla dispara

Os mercados dos EUA mostram resistência, com o índice tecnológico US100 (Nasdaq) a liderar os ganhos com +0,47%, enquanto os índices mais pequenos, como o US2000 e o US500, permanecem modestamente positivos, apesar da queda da semana passada

Força generalizada nos principais índices europeus, com o NED25 holandês a liderar (+0,68%), enquanto o DE40 alemão e o EU50 pan-europeu se seguem com ganhos de 0,49% e 0,39%, respetivamente

Desempenho misto nos mercados asiáticos, com o JP225 do Japão a subir 0,39%, enquanto os índices chineses enfrentam pressões, como evidenciado pelo CH50cash a cair 0,80% e o CHN.cash do continente a cair 0,72%.

Os representantes do BCE sublinharam a “abordagem sem pressa” na sua política monetária, apaziguando as expectativas de corte das taxas que têm vindo a crescer de forma constante após as declarações mais dovish de Christine Lagarde. De acordo com Makhlouf do BCE, o banco precisaria de ver dados poderosos para efetuar grandes cortes nas taxas. Por outro lado, Lane, do BCE, considera que o crescimento na zona euro é prometedor.

O PMI Composto Flash do Reino Unido para outubro ficou em 51,7 vs 52,5 exp. e 52,6 anteriormente

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foram de 227k vs 242k exp. e 241k anteriormente, revistos para 242k

A atividade empresarial nos EUA manteve um crescimento robusto, com o S&P Global Flash Composite PMI a subir para 54,3 em relação aos 54,0 de setembro, indicando uma expansão contínua da produção global do sector privado. Os dados excederam as expectativas do mercado de 53,8, assinalando um crescimento sustentado da atividade empresarial.

As vendas de casas novas nos EUA foram ligeiramente superiores ao esperado: 0,738M vs previsão de 0,72M.

Os preços do paládio subiram mais de 9,5% hoje, depois que os EUA pediram aos aliados do G-7 que considerassem sanções contra o paládio e o titânio russos. O preço do metal é apoiado também pela procura de um porto seguro e por um grande ano para os metais preciosos, especialmente o ouro e a prata. A empresa russa Nornickel representa quase 40% da produção global de paládio, pelo que quaisquer sanções podem ser realmente perturbadoras, potencialmente fazendo subir os preços.

As ações da empresa de serviços e equipamentos de fabrico de semicondutores Lam Research (LAM.US) e da UPS (UPS.US), a maior empresa de logística dos EUA, estão a ganhar quase 6% hoje.

Os resultados do terceiro trimestre da Tesla excederam as expectativas de Wall Street em várias áreas cruciais. Isso levou a um ganho de mais de 20% hoje.

Os inventários de gás natural aumentaram em 80 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, acima dos 65 mil milhões esperados e acima dos anteriores 76 mil milhões de pés cúbicos. O gás natural está atualmente 1,2% mais alto.

O USD sofre uma forte retração após dados robustos do PMI e do mercado imobiliário, arrefecendo ainda mais as expectativas de corte das taxas de juro. USDJPY cai 0,7%, o euro ganha 0,35% em relação ao dólar, GBPUSD salta ainda mais alto (+ 0,45%)

O mercado das criptomoedas regista ganhos constantes. O Bitcoin recupera toda a sua perda de ontem, pois acrescenta 1,9%, o Ethereum é negociado 0,54% mais alto, o Dogecoin sobe 1,58% e o Solana ganha 2,6%.

Para além do paládio, os outros metais preciosos têm ganhos mais modestos. O ouro aumenta 0,8%, recuperando a maior parte das perdas de ontem. A platina sobe 0,5%. A prata foi negociada plana durante toda a sessão, retraindo 0,1%

