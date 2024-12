Resumo diário: A venda de tecnologia lidera a queda do mercado, as commodities de energia se recuperam

Os mercados dos EUA estão hoje a registar uma fraqueza generalizada, particularmente no sector tecnológico. O Dow Jones está a cair 1,1% (42.525), com perdas anteriores de até 700 pontos parcialmente recuperadas. As principais ações tecnológicas estão a liderar o declínio, com a Broadcom (-3,31%), a Microsoft (-1,68%) e a Salesforce (-1,74%) a apresentarem perdas significativas.

A NYSE e o Nasdaq encerrarão a 9 de janeiro em homenagem a Jimmy Carter. O antigo presidente dos EUA morreu ontem aos 100 anos de idade.

Nos dados económicos, o PMI de Chicago dos EUA ficou significativamente abaixo das expectativas em 36,9 (previsão: 42,7), enquanto as vendas pendentes de casas mostraram uma força inesperada, subindo 2,2% MoM contra a previsão de 0,9%.

Os mercados europeus estão maioritariamente em território negativo, com os principais índices como o FRA40 (-0,35%), UK100 (+0,04%) e DE40 (-0,40%) a apresentarem um desempenho misto. Os dados da inflação espanhola foram superiores aos esperados, com 2,8% em termos homólogos (previsão: 2,6%).

Stournaras, do BCE, afirmou que “não devem ser excluídos cortes maiores”, uma vez que a inflação da zona euro a médio prazo pode ficar abaixo do objetivo de 2%.

Por outro lado, Holzmann, do BCE, disse no fim de semana que os cortes nas taxas podem ser adiados em caso de aumento das pressões inflacionistas dos preços da energia e de uma depreciação ainda mais forte do euro.

A amplitude do mercado continua a deteriorar-se, com menos de 60% das empresas do S&P 500 a transacionarem acima das suas médias móveis de 200 dias - marcando o nível mais fraco em 2024. As acções das Sete Magníficas estão a mostrar uma fraqueza invulgar, com a Apple a cair 1,68%, a Meta a cair mais de 2% e a NVIDIA a cair 0,31%.

As ações da Boeing (BA.US) caíram quase 2% após a notícia de um trágico acidente envolvendo um Boeing 737-800 na Coreia do Sul, resultando em 179 mortes.

As mercadorias energéticas estão a mostrar um forte desempenho hoje. O gás natural (NATGAS) está a subir 17,09%, após as previsões atualizadas da NOAA, que prevêem temperaturas significativamente mais baixas nos EUA. Os preços do petróleo bruto também estão a ganhar impulso, com o WTI a subir 1,50% para $71,25 e o Brent a subir 1,20% para $74,28.

Os metais preciosos estão a enfrentar pressão em toda a linha, com a platina a liderar o declínio (-1,44%), seguida pela prata (-1,40%), paládio (-1,21%) e ouro (-0,42%).

No espaço das criptomoedas, a maioria dos principais tokens está a mostrar uma dinâmica positiva, com o Bitcoin a recuperar das perdas iniciais (+0,65%). O Ethereum está a subir mais de 1,88%, com o Solana a ganhar 1%. A MicroStrategy anunciou a aquisição de 2.138 tokens Bitcoin a um preço médio de $97.837.

Os mercados cambiais mostram um desempenho misto, com a maioria dos principais pares mostrando movimentos relativamente modestos. O peso mexicano é notavelmente mais fraco (-1,16%), enquanto as moedas europeias mostram uma ligeira fraqueza em relação ao dólar.

