Resumo diário: Dólar com forte alta entre as principais moedas, yields americanas caem abaixo dos 4,2%

Os índices norte-americanos estão a registar ligeiros ganhos hoje, apoiados pelas esperanças de uma conclusão positiva para a questão das tarifas comerciais. O índice S&P 500 está a subir 0,3% e o Dow Jones está a ganhar quase 0,6%. A situação é ligeiramente pior para o Nasdaq 100, que permanece ligeiramente abaixo do preço de fecho de ontem.

A China suspendeu a tarifa de 125% sobre as importações de etano dos EUA imposta no início deste mês, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

O calendário macroeconómico centrou-se nos dados JOLTS dos EUA. Dados significativamente mais baixos sobre novos empregos nos EUA causaram uma retração de curto prazo do dólar e apoiaram Wall Street.

Os dados da Espanha revelaram-se ligeiramente decepcionantes hoje. O crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de 0,6% em relação ao trimestre anterior, em comparação com os 0,7% esperados (anteriormente: 0,8%). Ao mesmo tempo, a inflação do IPC em abril, em termos homólogos, indicou um aumento de 2,2% (contra as previsões: 2,0%).

Durante a sessão de hoje, tomámos conhecimento de várias publicações de resultados financeiros de empresas cotadas para o primeiro trimestre de 2025. Entre elas: PayPal, General Motors, Coca-Cola, Deutsche Bank e Rheinmetall

Hoje, assistimos a um forte movimento nas ações da Hims & Hers, que subiram cerca de 27%. A empresa iniciou uma cooperação com a gigante europeia Novo Nordisk para a venda do medicamento Wegovy. A própria Novo também encerrou a sessão de hoje no azul, embora no caso da empresa europeia tenha sido de “apenas” 2,8%.

Vemos quedas contínuas nas yields dos títulos de 10 anos dos EUA, cujo valor caiu abaixo de 4,2% pela primeira vez desde as quedas causadas pela turbulência após o anúncio de tarifas retaliatórias.

O franco suíço foi a moeda mais fraca no mercado cambial hoje. O par USDCHF ganhou mais de 0,4% hoje. O dólar australiano também perdeu muito, caindo 0,6% em relação ao dólar. A moeda americana se fortaleceu em relação à cesta em cerca de 0,25%.

Atualmente, observam-se quedas consideráveis no petróleo bruto, que está a perder 2%, apesar de uma melhora moderada no sentimento em relação ao “risco”.

Vemos um sentimento misto no mercado de metais preciosos. Os contratos de ouro estão a perder 0,6%, prolongando assim a consolidação em torno de US$ 3.325/onça. O paládio está a registar quedas ainda mais fortes, caindo 1,5%. A platina está a perder quase 1%, interrompendo assim uma série de 6 sessões de alta. A situação parece um pouco melhor para a prata, que está a ganhar mais de 0,4% hoje.

As criptomoedas estão em alta hoje. O Bitcoin está a subir 0,7% hoje e está a ser negociado perto do nível de US$ 95.000. Ao mesmo tempo, o Ethereum está a subir 1,4%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.