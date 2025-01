Resumo diário: Índices em Wall Street recuperam, apesar das declarações hawkish da Fed

A Fed manteve as taxas em 4,5%, em linha com as expectativas do mercado. Alterou minimamente a comunicação na sua declaração, mas, ao mesmo tempo, Powell, durante a conferência, sublinhou que tal não se destinava a enviar um sinal ao mercado

O mercado reagiu inicialmente à alteração hawkish, retirando as declarações sobre a obtenção de progressos na descida da inflação

Powell indicou, durante a conferência, que a Fed não precisa de se apressar a fazer novas reduções. Indicou também que deve haver uma clara redução na inflação e uma melhoria no contexto de atingir a meta no médio prazo ou fraqueza no mercado de trabalho para que outro corte ocorra

Inicialmente, assistimos a um claro reforço do dólar e a descidas dos contratos de índices. Após 20 minutos do discurso de Powell, o US500 recupera claramente e perde menos de 0,2%, também o Nasdaq 100 compensa as descidas

As ações da Nvidia continuam a perder quase 5% depois de a Bloomberg, citando fontes, ter indicado que a administração dos EUA está a considerar novas restrições às vendas de chips da Nvidia à China.

Nos últimos quatro trimestres, as vendas para a China representaram cerca de 12% das receitas da Nvidia; a empresa estava também a desenvolver chips H20 especiais dedicados à China

Os juros das obrigações do Tesouro dos E.U.A. a 10 anos estão a ser negociados em linha, em torno de 4,55%. EURUSD tenta compensar as perdas iniciais, mas ainda perde 0,15%

Durante a sessão europeia, assistimos a fortes subidas, impulsionadas pelos resultados da ASML. A empresa holandesa de semicondutores apresentou resultados bem acima das expectativas, levando a um crescimento de quase dois dígitos.

Liderando os ganhos em Wall Street hoje, estão as ações da T-Mobile USA e Starbucks; ambas as ações ganharam quase 10%, na sequência dos resultados financeiros.

Após a sessão americana, a Microsoft, a Meta Platforms, a Tesla e a IBM apresentarão os seus resultados, pelo que a volatilidade dos principais índices de referência no estrangeiro poderá ainda aumentar, no fecho das negociações pós-mercado

A DE40 subiu 0,7% hoje, enquanto os ganhos mais fortes foram observados em Espanha, onde os ganhos intradiários no IBEX excederam 1%

Os inventários de petróleo dos E.U.A aumentaram em quase 3,5 milhões de barris, os inventários de gasolina também subiram, mas os inventários de destilados caíram acentuadamente. O petróleo está a cair para quase o seu nível mais baixo deste ano. O Brent está perto do nível de 75 dólares por barril

A Bitcoin está a ganhar quase 2,5% e a aproximar-se dos $104.000, com os contratos Nasdaq a apagarem algumas das quedas iniciais, que a certa altura subiram quase 0,9%

O novo Secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, indicou que as tarifas sobre a China devem ser aumentadas tanto quanto possível, enquanto o México e o Canadá ainda podem evitar tarifas elevadas, cumprindo as restrições ao contrabando de fentanil para os EUA.

