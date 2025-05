Resumo Diário: Mercados estabilizam após o dowgrade da Moody's

O US500 caiu 1% após recuperar-se de uma queda inicial que chegou a 2%, enquanto o US100 recuou 1,5% e o US30 encerrou com queda de 0,7%, com os investidores a assimilarem o rebaixamento do crédito dos EUA pela Moody's.

O Índice Económico Líder dos EUA recuou 1,0% em abril, pior do que a queda esperada de 0,9% e marcando a sua maior queda mensal desde março de 2023.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sinalizou apenas um potencial corte nas taxas em 2025, expressando preocupação com o facto de a inflação não estar a diminuir em direção à meta do Fed tão rapidamente quanto o esperado e citando incertezas sobre os impactos das tarifas.

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, alertou que uma recessão continua possível, apesar de os economistas do banco terem recentemente reduzido a probabilidade de recessão para menos de 50%, citando o grande défice do país, o aumento das taxas de juro de longo prazo e as preocupações com a inflação.

Os estrategistas de Wall Street rejeitaram em grande parte o rebaixamento da Moody's, com Thomas Lee, da Fundstrat, chamando-o de “não evento” e Michael Wilson, do Morgan Stanley, sugerindo que os investidores “comprem na baixa” em qualquer fraqueza resultante.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, revelou um custo de US$ 15 mil milhões com a proibição dos EUA de seus chips H20 para a China, chamando-o de “enormemente caro” e “profundamente doloroso” durante uma entrevista na feira Computex, em Taipé.

A Microsoft revelou a sua visão de “web aberta e agência” na sua conferência anual Build, projetando que as empresas irão implementar 1,3 mil milhões de agentes de IA até 2028 e introduzindo várias ferramentas, incluindo o Microsoft 365 Agents Toolkit.

As ações da Tesla caíram 3% depois de a gigante tecnológica chinesa Xiaomi ter anunciado que irá revelar o seu concorrente do Model Y, o crossover EV YU7, nesta quinta-feira, 22 de maio.

A Netflix foi rebaixada pelo JPMorgan de “Overweight” para “Neutral”, apesar de um preço-alvo mais alto, com o analista Doug Anmuth citando a valorização elevada das ações após um ganho de 30% no acumulado do ano.

A CEO da Bath & Body Works, Gina Boswell, renunciou e foi imediatamente substituída pelo ex-executivo da Nike, Daniel Heaf, enquanto a varejista divulgava resultados preliminares do primeiro trimestre na faixa superior da previsão.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 4,50%, com o rendimento de 30 anos subindo brevemente acima de 5%, em meio a crescentes preocupações com o aumento da dívida dos Estados Unidos.

O Índice do Dólar caiu 0,6%, com o euro subindo 0,8% para US$ 1,1253 e o iene japonês se fortalecendo 0,5% em relação ao dólar, para 144,93.

O Bitcoin foi negociado acima de US$ 104.000, após manter a marca importante de US$ 100.000, ganhando 0,4%, para US$ 104.504, enquanto o Ether subiu 2,5%, para US$ 2.453.

As taxas hipotecárias a 30 anos subiram ligeiramente de 6,76% na semana passada para 6,81%, embora ainda permaneçam abaixo da taxa de 7,02% registada há um ano.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.