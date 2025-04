Resumo diário: Mercados globais navegam pela incerteza tarifária e sinais dos bancos centrais

Os mercados recuperam com as perspetivas de corte nas taxas de juro da Fed , em meio a preocupações com as tarifas, com o US500 a subir 1,5%, o US100 a subir 2,1% e o US30 a avançar 0,99%, estendendo os ganhos para um terceiro dia consecutivo.

Autoridades da Fed sinalizam possíveis cortes nas taxas de juro , com a presidente de Cleveland, Beth Hammack, sugerindo uma possível medida em junho e o governador Christopher Waller apoiando cortes se as tarifas prejudicarem o mercado de trabalho, contrastando com a postura mais cautelosa de Powell.

Bailey, do Banco da Inglaterra, preocupado com o impacto do comércio , mas não prevê recessão no Reino Unido, reconhecendo o «choque de crescimento» das tarifas, embora observando que a economia britânica continua resiliente, com dados do PIB «bastante encorajadores».

Encomendas de bens duráveis aumentam 9,2% em março , contra a previsão de 2,1%, embora impulsionadas em grande parte por uma única encomenda de aeronaves, enquanto as encomendas principais não apresentaram crescimento (0,0% contra 0,3% esperado).

Trump recua nas críticas a Powell após inquietação do mercado, afirmando que não tem «nenhuma intenção» de demitir o presidente do Fed, apesar dos apelos anteriores para que ele fosse demitido após a relutância de Powell em reduzir as taxas.

Ações de consumo discricionário enfrentam pressão , com analistas do UBS observando que os mercados estão «precificando rapidamente uma recessão impulsionada pelas tarifas», com esses setores caindo 20% em relação ao mercado mais amplo, à medida que as expectativas de lucros diminuem.

Eleições no Canadá ficam mais acirradas , com a vantagem dos liberais sobre os conservadores diminuindo de 5,6 pontos para 3,6 pontos, à medida que o foco dos eleitores muda das ameaças de Trump para as preocupações com o custo de vida.

CME Group lançará futuros de XRP em 19 de maio (aguardando aprovação regulatória), expandindo os derivativos de criptomoedas além do Bitcoin e do Ethereum para atender à demanda por "produtos derivativos regulamentados".

Os rendimentos do Tesouro e o dólar caem , com os traders apostando em uma flexibilização antecipada do Fed, com os rendimentos de 10 anos caindo cinco pontos-base para 4,33% e o Índice Bloomberg Dollar Spot caindo 0,2%.

O ouro continua sua trajetória recorde , subindo 1% para US$ 3.322,73 por onça, com os investidores buscando refúgios seguros em meio à incerteza econômica.

Os estoques de gás natural dos EUA aumentaram 88 bcf esta semana, superando o aumento previsto de 65 bcf. O relatório reforçou a tendência de queda nos preços futuros do gás natural, que caíram quase 3% hoje.

Os preços das criptomoedas divergem , com o Bitcoin a cair ligeiramente 0,4%, para 93.265 dólares, o Ether a cair 1,4%, para 1.771 dólares, enquanto o XRP mostra relativa força, com um aumento de 5,3% no acumulado do ano.

Resultados empresariais mistos, com a Texas Instruments a subir com previsões otimistas, enquanto a American Airlines retira as previsões para o ano inteiro e as gigantes de consumo PepsiCo e P&G reduzem as previsões em meio à incerteza económica.

