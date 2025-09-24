Resumo diário: O mercado está a prever reduções mais lentas nas taxas de juro, e o cobre está mais próximo do seu ATH.

Os índices de Wall Street estão a registar quedas hoje, apesar de terem aberto em território positivo. Os comentários de Jerome Powell na conferência de ontem continuam a preocupar os investidores. Nasdaq e Russell são os que mais perdem.

O mercado imobiliário nos Estados Unidos recuperou fortemente. O relatório sobre as vendas de casas novas nos EUA ficou bem acima das expectativas, mostrando um aumento de 20% em relação ao mês anterior. Isso levanta questões sobre o ritmo de novos aumentos das taxas.

Os dados sobre os estoques de petróleo dos EUA mostraram uma forte demanda interna sustentada.

O petróleo está a registar ganhos no final da sessão americana.

A sessão na Europa decorreu num clima otimista. A maioria dos principais índices encerrou o dia com ganhos. O índice IFO mostrou mais uma queda na confiança das empresas, enquanto as empresas de defesa estão a registar novos máximos.

Os contratos de cobre subiram 3,5% hoje devido a restrições de oferta decorrentes do encerramento de minas no Peru e na Indonésia. O zinco e o níquel também estão a apresentar um bom desempenho, com um crescimento superior a 1%.

Está em curso uma correção superficial nas avaliações dos metais preciosos. A prata e o ouro estão a perder valor. Isto é impulsionado por mudanças nas previsões e no sentimento em relação à política da FED.

Os contratos de café subiram mais de 4%. Isto deve-se principalmente à realização de lucros pelos vendedores, mas também às previsões que apontam para condições meteorológicas mais adversas nas principais regiões produtoras.

O dólar americano está a registar um fortalecimento significativo hoje. A moeda americana está a recuperar algumas das perdas das últimas semanas.

Volatilidade excepcionalmente baixa no mercado de criptomoedas, mas com um sentimento decente. O mercado está claramente à espera de um sinal para se mover. A maioria das criptomoedas está a encerrar a sessão com ganhos simbólicos. O Bitcoin subiu 1%.

A Micron (MU.US) apresentou resultados muito bons. A empresa superou as expectativas de receita e EPS e apresentou um crescimento de vendas de dois dígitos nos principais segmentos de negócios. No entanto, isso não protegeu a avaliação da empresa, que está a registar uma perda de quase 4% perto do final da sessão.

A Lithium America (LAC.US) subiu quase 100% depois que o governo dos EUA anunciou que adquiriria uma participação de 10% na empresa.

