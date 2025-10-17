Resumo da manhã (17.10.2025)

Principais conclusões Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone, discutindo, entre outros assuntos, a situação na Ucrânia e a proposta de Budapeste como local para uma futura cimeira, que foi recebida positivamente por Putin.



Os mercados acionistas asiáticos abriram sob pressão, com os índices Nikkei, Hang Seng e Shanghai Composite em terreno negativo, enquanto o euro e o franco suíço valorizaram-se face ao dólar e o iene japonês enfraqueceu, em meio a expectativas de uma possível intervenção do Banco do Japão.



O presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin realizaram outra conversa telefónica este ano na quinta-feira, 16 de outubro. Durante a conversa, Trump propôs Budapeste como local para uma futura cimeira, o que foi recebido positivamente por Putin. Eles também discutiram a situação na Ucrânia, onde Putin enfatizou a vantagem estratégica das forças russas e alertou sobre as consequências do fornecimento de mísseis Tomahawk pelos EUA à Ucrânia.



Os índices dos EUA começaram a sessão de ontem com ganhos, mas a maioria dos aumentos foi apagada na segunda metade do dia. Devido à paralisação do governo, o relatório do PPI de setembro provavelmente não será publicado.



Hoje, o presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, Alberto Musalem, deve discursar na sexta-feira, assim como o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill.



Os mercados acionistas asiáticos abriram a sessão de sexta-feira sob clara pressão, dando continuidade ao sentimento mais fraco de Wall Street. O índice Nikkei 225 perdeu 1,28%, o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,59% e o Shanghai Composite caiu 1,00%. O S&P/ASX 200 australiano também registou uma queda, encerrando o dia 0,75% abaixo do fechamento anterior.



No mercado cambial, o euro se fortaleceu em relação ao dólar, ultrapassando o nível de 1,1710 USD/EUR, refletindo a força relativa do euro e as expectativas de um ritmo mais lento de flexibilização monetária na zona do euro.



O franco suíço também valorizou, com a taxa USD/CHF caindo para cerca de 0,7900, indicando um aumento na procura por ativos seguros.



O iene japonês permaneceu sob pressão, enfraquecendo em relação ao dólar e ao euro, alimentado por especulações sobre uma possível intervenção do Banco do Japão.



Enquanto isso, na China, o PBOC fixou a taxa de referência do yuan em 7,0949 por dólar, ligeiramente mais forte do que o esperado, sinalizando um apoio modesto à moeda chinesa em meio às tensões comerciais e à volatilidade nos mercados globais.



Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, confirmou as expectativas de mais dois cortes de taxas de juros “preventivos” antes do final do ano, observando que a economia está mais forte do que parece. As suas observações moderaram o sentimento do mercado, sugerindo uma flexibilização monetária moderada em vez de agressiva.



O Westpac enfatizou que a reunião do RBA em novembro permanece “totalmente aberta” após os dados do mercado de trabalho da Austrália.



O LDP do Japão e o partido da oposição CDP concordaram em realizar uma votação para eleger o novo primeiro-ministro japonês em 21 de outubro.



O ouro continua sua recuperação dinâmica, ganhando mais de US$ 100 por dia e atingindo níveis recordes acima de US$ 4.300 por onça. A procura pelo metal continua forte, mesmo durante recuos locais, sugerindo que os investidores ainda o veem como um ativo defensivo importante no ambiente atual.



Hoje, empresas como a American Express e a State Street Corporation estão a publicar os seus resultados trimestrais.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.