Ações da J.B. Hunt valorizam 18% 🚀

Principais conclusões A J.B. Hunt divulgou os seus resultados do 3º trimestre de 2025 ontem, após o fecho do mercado

A IA continua a ser amplamente implementada em toda a organização

A J.B. Hunt divulgou ontem os seus resultados do terceiro trimestre de 2025, após o fecho do mercado. O trimestre foi sólido, apesar das receitas estáveis, que se mantiveram estáveis em $ 3.05B. O lucro operacional aumentou 8% para $242,7M, e o EPS aumentou 18% para $1,76. Os resultados foram impulsionados por reduções de custos estruturais, melhor produtividade e menores custos de transporte externo, parcialmente compensados por maiores salários de motoristas e despesas com equipamentos. O CEO Shelley Simpson reafirmou a confiança na estratégia de longo prazo da empresa, baseada na excelência operacional, na segurança e na disciplina contínua de custos. Principais métricas financeiras Receitas: $3.05 mil milhões (≈ estável YoY)

$3.05 mil milhões (≈ estável YoY) Lucro Operacional: $242.7M (+8% YoY)

$242.7M (+8% YoY) Resultados por ação (EPS): $1,76 (vs. $1,49; +18%)

$1,76 (vs. $1,49; +18%) JBI (Intermodal): Receita $1,52 mil milhões (-2%); Resultado Operacional $125,0M (+12%); Volume -1% (Este +6%, Transcon -6%); Receita/Carga -1%

Receita $1,52 mil milhões (-2%); Resultado Operacional $125,0M (+12%); Volume -1% (Este +6%, Transcon -6%); Receita/Carga -1% DCS (Dedicated Contract Services): Receitas $864M (+2%); Rendimento Operacional $104,3M (+9%); Produtividade +3%; Número de camiões -1%; Retenção ~95%

Receitas $864M (+2%); Rendimento Operacional $104,3M (+9%); Produtividade +3%; Número de camiões -1%; Retenção ~95% ICS (Soluções Integradas de Capacidade): Receitas $276M (-1%); Resultado Operacional $(0,8)M (melhorou de $(3,3)M); Volume -8%; Receitas/Carga +9%; Margem Bruta 15,0% (de 17,9%); Base de transportadoras +13%

Receitas $276M (-1%); Resultado Operacional $(0,8)M (melhorou de $(3,3)M); Volume -8%; Receitas/Carga +9%; Margem Bruta 15,0% (de 17,9%); Base de transportadoras +13% FMS (Final Mile Services): Receitas $206M (-5%); Resultado Operacional $6,9M (-42%)

Receitas $206M (-5%); Resultado Operacional $6,9M (-42%) JBT (Camião de Carga): Receita $190M (+10%); Rendimento Operacional $7.4M (-9%); Cargas +14%; Receita/Carga ex-combustível -4%; Reboques virados +19% As tendências nos segmentos foram mistas, mas estão a melhorar, impulsionadas por ganhos de eficiência. A direção continua a centrar-se no equilíbrio da rede (especialmente na Transcon), no aumento da produtividade e na disciplina de custos. Durante a conferência de imprensa, a administração enfatizou uma estratégia de três pilares - excelência operacional, escalonamento de investimentos anteriores e reparação de margens. O programa da empresa de 100 milhões de dólares para “reduzir o custo de servir” está adiantado, com mais de 20 milhões de dólares realizados no terceiro trimestre, e a maior parte das poupanças deverá materializar-se em 2026. A tecnologia continua a ser amplamente implementada em toda a organização. Até à data, foram implementados cerca de 50 agentes de IA: 60% de chamadas de verificação automatizadas com transportadoras

chamadas de verificação automatizadas com transportadoras 73% de aceitação automática de encomendas

de aceitação automática de encomendas ~80% de faturação sem contacto

faturação sem contacto ~2M cotações dinâmicas por ano

No total, a empresa automatizou cerca de 100.000 horas de trabalho por ano. Desafios Os salários/benefícios e os custos dos seguros continuam a ser os maiores desafios de planeamento para 2026, e a indústria necessita provavelmente de aumentos de preços de um dígito para restaurar a rentabilidade. J.B. Hunt (JBHT.US) As ações subiram hoje quase 19%, testando os máximos de fevereiro.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.