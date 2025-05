Resumo diário: O presidente da Fed, Powell, sinaliza que não há pressa para reduzir as taxas. O OURO perde 1,5%, EURUSD cai 0,4%.

Os índices de ações dos EUA encerraram o dia em ligeira alta. O S&P 500 (US500) ganhou 0,6% , enquanto o Nasdaq 100 (US100) subiu 0,2% . No início da sessão, os índices estavam em alta de mais de 1%, impulsionados pelo otimismo em torno das possíveis negociações comerciais entre os EUA e a China.

ganhou , enquanto o subiu . No início da sessão, os índices estavam em alta de mais de 1%, impulsionados pelo otimismo em torno das possíveis negociações comerciais entre os EUA e a China. No entanto, os ganhos foram reduzidos depois que Donald Trump afirmou que não tem intenção de reduzir as tarifas sobre a China, insistindo que Pequim deve dar o primeiro passo . O comentário pesou no sentimento do mercado e contribuiu para a retração no final do pregão.

afirmou que não tem intenção de reduzir as tarifas sobre a China, insistindo que . O comentário pesou no sentimento do mercado e contribuiu para a retração no final do pregão. Este fim de semana, autoridades dos EUA e da China realizarão negociações comerciais na Suíça — um desenvolvimento significativo após semanas de sinais contraditórios. O secretário do Tesouro, Scott Bessent , e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer , se reunirão com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng , marcando um passo diplomático notável.

realizarão negociações comerciais na — um desenvolvimento significativo após semanas de sinais contraditórios. O secretário do Tesouro, , e o representante comercial dos EUA, , se reunirão com o , marcando um passo diplomático notável. O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. O Fed observou riscos elevados para a inflação e o mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que destacou exportações líquidas significativamente negativas . Por outro lado, reconheceu a forte atividade económica e a resiliência do mercado de trabalho.

manteve as taxas de juros inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. O Fed observou riscos elevados para a inflação e o mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que destacou . Por outro lado, reconheceu a forte atividade económica e a resiliência do mercado de trabalho. Os mercados não reagiram significativamente à decisão do Fed. Os investidores ainda precificam cerca de 75 pontos base de cortes nas taxas este ano, com o primeiro corte esperado em junho . O EUR/USD é negociado acima de 1,1350 , enquanto o ouro permanece em queda de cerca de 1% , após o fechamento recorde de ontem perto de US$ 3.430/onça .

este ano, com o primeiro corte esperado em . O é negociado acima de , enquanto o , após o fechamento recorde de ontem perto de . Na Polónia, o Conselho de Política Monetária (RPP) reduziu as taxas em 50 pontos base , o primeiro corte desde outubro de 2023 , em linha com as expectativas. O mercado mostrou pouca reação. Decisões sobre taxas de juro também são esperadas amanhã do Riksbank, Norges Bank e Banco da Inglaterra .

reduziu as taxas em , o primeiro corte desde , em linha com as expectativas. O mercado mostrou pouca reação. também são esperadas amanhã do . Os futuros do gás natural subiram hoje em meio a preocupações de que as disputas tarifárias entre os EUA e o Canadá possam reduzir a oferta e aumentar o uso dos estoques domésticos. No entanto, padrões climáticos amenos em todo o território dos EUA, sem geadas ou ondas de calor significativas, estão limitando os ganhos.

subiram hoje em meio a preocupações de que as disputas tarifárias entre os possam reduzir a oferta e aumentar o uso dos estoques domésticos. No entanto, em todo o território dos EUA, sem geadas ou ondas de calor significativas, estão limitando os ganhos. Os estoques de petróleo bruto caíram um pouco mais do que o esperado — 2 milhões de barris — juntamente com quedas nos estoques de produtos refinados . Inesperadamente, os estoques de gasolina aumentaram e os preços do petróleo continuam sob pressão após a decisão da OPEP+ de continuar aumentando agressivamente a produção .

caíram um pouco mais do que o esperado — — juntamente com quedas nos . Inesperadamente, e os preços do petróleo continuam sob pressão após . As ações da Alphabet caíram mais de 8% após relatos de que a Apple está considerando expandir os recursos do Safari com pesquisa baseada em IA em seus dispositivos. O relatório observou um declínio no interesse de pesquisa do Safari em abril, coincidindo com o aumento das consultas de pesquisa relacionadas à IA.

caíram mais de após relatos de que a está considerando expandir em seus dispositivos. O relatório observou um declínio no interesse de pesquisa do Safari em abril, coincidindo com o aumento das consultas de pesquisa relacionadas à IA. Bitcoin subiu para US$ 97.000 , impulsionado pela expectativa das negociações entre os EUA e a China e pela decisão de New Hampshire , que se tornou o primeiro estado dos EUA a se comprometer a adquirir reservas estratégicas em Bitcoin — e possivelmente Ethereum .

subiu para , impulsionado pela expectativa das negociações entre os EUA e a China e pela decisão de , que se tornou o a se comprometer a adquirir — e possivelmente . As tensões militares entre a Índia e o Paquistão aumentaram após ataques aéreos indianos contra campos suspeitos de abrigar terroristas no Paquistão. Islamabad afirmou ter respondido com fogo de artilharia e a derrubada de cinco aeronaves indianas. Apesar do conflito, os mercados financeiros permaneceram inalterados, com o índice Nifty 50 da Índia a ganhar mais de 0,1% no dia.

