Resumo diário: O testemunho de Powell mantém os mercados sob controlo

Os mercados norte-americanos registaram um desempenho misto com o testemunho de Powell, com o Dow Jones Industrial Average estável, o S&P 500 0,16% no vermelho e o Nasdaq 100 a cair 0,3%. Os rendimentos do Tesouro subiram em toda a curva, com o rendimento de 10 anos a avançar quatro pontos base para 4,54%, uma vez que o presidente da Reserva Federal sinalizou paciência na redução das taxas.

As acções da Intel subiram 8% com os comentários do vice-presidente JD Vance sobre o fabrico nacional de chips na AI Action Summit em Paris. O volume de negócios aumentou com mais de 400,000 chamadas, lideradas por chamadas de $ 21 com vencimento na sexta-feira, marcando seu maior ganho de dois dias desde março de 2020.

As ações da Apple subiram 3% após uma parceria com o Alibaba para desenvolver recursos de IA para iPhones na China. A gigante da tecnologia relatou seu melhor trimestre de todos os tempos, com receita de US $ 124,3 bilhões, um aumento de 4% ano a ano, e projeta um crescimento de um dígito baixo a médio à frente.

A Boeing entregou mais jactos do que a Airbus pela primeira vez em quase dois anos, enquanto a Coca-Cola superou as expectativas de lucro devido a preços mais elevados. Os lucros da DuPont aumentaram devido ao crescimento do mercado da eletrónica e a Elliott Investment Management divulgou uma participação de 2,5 mil milhões de dólares na Phillips 66.

As acções da Fluence Energy caíram quase 50% depois de o fabricante de baterias ter reduzido a orientação das vendas, citando atrasos nos contratos na Austrália. A Fidelity National caiu 18% devido a receitas decepcionantes de soluções bancárias e orientações que não corresponderam às expectativas.

As acções da Snap caíram 3,4% após o Guggenheim ter baixado a sua classificação de compra para neutra, enquanto os volumes de negociação das acções tecnológicas da Magnificent Seven continuaram a sua queda de dois anos, apesar de o grupo ter atingido novos máximos de capitalização de mercado.

O presidente Trump ordenou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, incluindo as do Canadá e do México. A União Europeia prometeu impor contra-medidas, aumentando as potenciais tensões comerciais transatlânticas.

A exposição dos investidores às acções dos EUA enfraqueceu, uma vez que as apostas em alta caíram para metade e o posicionamento bruto diminuiu, de acordo com os estrategas do Citigroup. Os mercados europeus parecem estar a beneficiar desta mudança nos fluxos de posicionamento.

O presidente da Reserva Federal, Powell, clarificou o papel do banco central na segurança do sistema de pagamentos do Tesouro, na sequência da controvérsia de Musk, confirmando a segurança do sistema e afirmando que Musk não tentou aceder diretamente aos sistemas do Fed.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou uma visita à Ucrânia esta semana para se encontrar com o presidente Zelenskiy, tornando-se o primeiro membro do gabinete Trump a visitar o país. A viagem centra-se em garantir o acesso a minerais críticos em troca de ajuda à defesa, com as reservas de urânio, titânio, lítio e grafite da Ucrânia estimadas em triliões de dólares.

O ouro oscila em torno de US $ 2.900 hoje, enquanto a prata cai 0,35% para US $ 31,91. Brent e WTI continuam seu caminho ascendente, ambos com alta de 1% hoje, atingindo $ 76,94 e $ 73,23, respetivamente.

