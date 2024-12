Resumo diário: Os dados sobre a inflação nos EUA estimulam a subida de Wall Street 📈

Wall Street prolonga uma recuperação em alta durante a sessão de quarta-feira, após os dados do IPC cimentarem a opinião do mercado de que a Reserva Federal irá cortar as taxas de juro na sua reunião de dezembro. O Nasdaq está atualmente a ganhar 1,63%. Ao mesmo tempo, o S&P500 está a ganhar 0,90%.

As ações da Tesla dispararam para novos máximos durante a sessão de hoje, com Elon Musk a tornar-se o primeiro homem cuja fortuna ultrapassou a barreira psicológica dos 400 mil milhões de dólares.

O entusiasmo em torno do computador quântico Willow também está a impulsionar as ações da Alphabet (GOOGL.US), que ganharam 5,5% hoje.

A inflação do IPC dos EUA subiu para 2,7% y/y em novembro, em linha com as expectativas de 2,6% y/y. A inflação subjacente manteve-se em 3,3% y/y. A falta de surpresa faz com que o mercado americano esteja confiante num corte da taxa de juros pelo Fed na próxima semana.

Correspondentemente, observámos um enfraquecimento temporário do dólar americano. No entanto, mais tarde, o par EURUSD caiu novamente abaixo do nível de 1,0500.

O Banco do Canadá reduziu as taxas de juro em 50 pontos base, como previsto, para 3,25%, de 3,75% anteriormente. No anúncio, já não se lê a promessa de que mais cortes são apropriados. Macklem sublinha que o BdC está a adotar uma abordagem mais gradual das taxas de juro nesta altura. O mercado estima uma probabilidade de 70% de outro corte em janeiro.

As criptomoedas estão a recuperar terreno hoje após as vendas de ontem. O Bitcoin ultrapassou US $ 100.000 após os dados do CPI dos EUA reforçarem as apostas em um Fed dovish, apoiando assim o sentimento em torno de ativos de risco. A criptomoeda mais conhecida ganhou 4,11% hoje, enquanto o Ethereum adicionou 4,6%.

O petróleo bruto está ganhando mais de 2% hoje, com o petróleo WTI testando o nível de US $ 70 por barril. Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram marginalmente mais forte do que as expectativas, em 1,42 milhões de barris. Além disso, o mercado está à espera de novas medidas de estímulo para a economia chinesa e um défice considerável no mercado de petróleo no primeiro trimestre do próximo ano, devido à recente decisão da OPEP+ de adiar o crescimento da produção.

O ouro marca o seu terceiro dia consecutivo de ganhos hoje, ultrapassando o nível de US $ 2.700 por onça pela primeira vez desde 25 de novembro. O aumento dos preços do ouro pode estar ligado a uma maior certeza em relação ao corte da Reserva Federal.

Amanhã é uma importante decisão do BCE sobre as taxas de juros. Atualmente, o mercado está a prever um corte de 25 pontos base e apenas 4% de probabilidade de um movimento maior.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.