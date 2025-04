Resumo diário: Os investidores moderaram o otimismo face aos progressos decepcionantes nas negociações comerciais🔎📄

Os índices americanos em Wall Street começaram hoje com ganhos impulsionados por resultados bancários melhores do que o esperado para o primeiro trimestre de 2025 e pela esperança de limitar a escala da guerra comercial.

No entanto, os ganhos de mais de um por cento nos principais índices foram reduzidos depois de surgirem informações de que as conversações comerciais entre a UE e os EUA não estão a progredir bem.

O porta-voz da Casa Branca, Leavitt, referiu que Donald Trump afirma que, em termos de tarifas, “a bola está no campo da China” e que os EUA não precisam de fazer um acordo com eles.

A administração dos EUA também criticou a decisão de Pequim de suspender hoje as encomendas de aviões à Boeing, citando o custo da guerra comercial. Isto levou a uma nova queda de 2% nas ações da empresa.

Parece que o progresso nas negociações estagnou, embora Leavitt afirme que os EUA já têm 15 ofertas de parceiros comerciais em cima da mesa e que as vão analisar cuidadosamente.

De acordo com um relatório da Bloomberg, a UE espera que as tarifas dos EUA se mantenham em vigor durante mais tempo. As autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos fizeram poucos progressos na resolução de litígios comerciais. Como resultado, os funcionários da administração do Presidente Donald Trump indicaram que a maioria das tarifas dos EUA sobre a União permanecerá em vigor.

No momento da publicação, o US500 está a ser negociado em torno dos níveis de abertura, o US100 está a subir 0,15% e o US2000 está a ganhar 0,20%. O índice do dólar está a subir 0,55%.

Os futuros do cacau (COCOA) negociados na bolsa ICE estão a cair quase 4% hoje, devido às previsões de chuvas no Brasil e na Ásia e aos fracos dados sobre a trituração, que estão a aumentar as preocupações do mercado sobre a procura.

Um colapso no processamento de sementes de cacau na Malásia em 15% no primeiro trimestre de 2025 (de acordo com o Conselho de Cacau da Malásia e a Associação de Fabricantes de Cacau) e no Brasil em 13% no primeiro trimestre de 2025 (AIPC) sinaliza o enfraquecimento da procura após os aumentos de preços do ano passado. As descidas do cacau são também apoiadas pelas previsões de precipitação no Brasil, em África e nas principais zonas de cultivo da Ásia.

A inflação no Canadá registou uma descida significativa em março: 2,3% y/y (esperado: 2,7% y/y; anterior: 2,6% y/y). Embora o BdC tenha indicado que não pretendia reduzir as taxas de juro recentemente, o claro abrandamento da inflação e a continuação de riscos significativos para a economia relacionados com as tarifas estão a fazer com que o preço de um corte nas taxas durante a sessão de amanhã aumente de 40% para 50%. O dólar canadiano enfraqueceu.

No mercado de criptomoedas, o sentimento é semelhante ao do mercado de ações mais amplo. A Bitcoin caiu 0.05% para $ 84,500 e reduziu os ganhos anteriores de cerca de $ 86,000.

