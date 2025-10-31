Resumo diário: Sentimento negativo em Wall Street, apesar do corte nas taxas do Fed e do acordo com a China🗽Dólar ganha!

Após uma sessão predominantemente negativa na Europa — onde os principais índices, como o DAX, FTSE 100 e CAC40 , caíram entre 0,4% e 0,65% —, Wall Street também contribui para o sentimento mais fraco do final da semana. Os futuros US100 e US500 estão a ser negociados em baixa hoje, embora seja importante notar que as ações ainda oscilam perto de níveis recordes .



Uma das empresas com pior desempenho no mercado americano hoje é a Meta Platforms. A gigante das redes sociais ampliou as suas perdas em meio a preocupações com o “investimento excessivo” em inteligência artificial.



Espera-se que o aumento do CAPEX relacionado à IA pressione o fluxo de caixa livre no curto prazo, levando o Deutsche Bank a reduzir suas previsões para a empresa.



pressione o fluxo de caixa livre no curto prazo, levando o a reduzir suas previsões para a empresa. Os preços do petróleo inicialmente caíram, mas rapidamente recuperaram a maior parte das perdas depois que Trump disse que os EUA não planejam nenhuma operação militar na Venezuela . O petróleo Brent (OIL) está agora sendo negociado quase 1% mais alto . No mercado de grãos , os futuros de trigo subiram mais de 1,5% .



inicialmente caíram, mas rapidamente recuperaram a maior parte das perdas depois que . O está agora sendo negociado . No , os subiram . O sentimento do mercado continua misto, enquanto o Bitcoin recuou para menos de $110.000 antes do próximo vencimento do mercado de opções. O posicionamento gama dos corretores sugere que o nível de $113.000-$114.000 pode ser crucial — uma quebra acima desse nível pode alimentar um maior impulso de alta, à medida que os formadores de mercado adicionam exposição longa relacionada com hedge.

