A maior empresa de capital aberto especializada em segurança cibernética divulgou os seus resultados. A Palo Alto está em crescimento e, segundo a administração, deve continuar crescendo. A empresa atendeu e superou as expectativas em quase todos os indicadores-chave, mas as ações caíram mais de 4% no pregão após o fechamento da bolsa. Então, o que prejudicou o sentimento dos investidores? À primeira vista, o relatório financeiro não revela motivos para preocupação ou decepção. Receita: $2,47 mil milhões em comparação com os $2,46 mil milhões esperados. Crescimento anual de 16%.

EPS de $0,93 em comparação com os $0,89 esperados. Crescimento anual de 19%.

Aumento da carteira de encomendas para $15,5 mil milhões, com $5,85 mil milhões sendo receita recorrente das soluções “Next Gen Security” — neste segmento, o crescimento foi de 24% e 29% ano a ano, respectivamente.

O crescimento da receita não ocorre em detrimento dos lucros, com o fluxo de caixa livre aumentando para $1,7 mil milhões, com uma margem de FCF de 19%. As previsões têm como objetivo tranquilizar os investidores sobre resultados futuros promissores: A receita para o próximo trimestre deve ficar entre $2,47 e $2,50 mil milhões, e a receita para todo o ano fiscal deve ultrapassar $10,5 mil milhões, com EPS entre 3,8 e 3,9 — ambos os números acima das expectativas consensuais. Até 2028, a margem operacional deve ultrapassar 40%. Ao mesmo tempo, a empresa anunciou outra grande aquisição, desta vez, a Chronosphere, com o objetivo de melhorar as ofertas e capacidades da Palo Alto em relação à supervisão e IA. Esta aquisição custará $3,35 mil milhões. À luz destas informações, qual delas causou a queda do preço das ações? Fonte: Palo Alto - XTB Research Em primeiro lugar, não são os números, mas as tendências que importam aqui — especificamente a sua inclinação. Trata-se da taxa de crescimento que, embora impressionante, está a diminuir quando comparada com dados históricos. O crescimento ainda é incrivelmente impressionante, mas com um rácio P/E superior a 140, impressionante não é suficiente. PANW.US (D1) Fonte: xStation5

