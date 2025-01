Resumo Diário: Trump 2.0 dá o pontapé de saída. Grandes mudanças a caminho (20.01.2025)

Hoje, nos EUA, Donald Trump foi empossado como o 47º Presidente dos Estados Unidos. Hoje é também o Dia de Martin Luther King Jr., pelo que não há sessão a dinheiro em Wall Street.

No entanto, os contratos de futuros estiveram activos durante a sessão de hoje. O contrato US500 ganhou 0,36%, enquanto o US100 aumentou 0,37%. Na Europa, o DE40 subiu 0,39% e o W20 cresceu 0,52%.

Antes da tomada de posse de Trump como presidente, o The Wall Street Journal informou que não seriam introduzidas novas tarifas importantes nos primeiros dias da sua presidência. Os mercados reagiram fortemente a esta notícia - o dólar perdeu valor, o contrato S&P 500 ganhou, enquanto o petróleo começou a descer.

Durante o seu discurso, Donald Trump anunciou o estado de emergência na fronteira com o México. Trump centrou-se principalmente em questões de imigração e em tópicos anteriormente abordados durante a sua campanha e depois de ganhar a corrida presidencial.

O par EUR / USD subiu tanto quanto 1,5% hoje, testando o nível 1,04.

USD/MXN perdeu 1% durante o dia, mas após comentários sobre o México, o peso mexicano começou a enfraquecer ligeiramente.

Donald Trump, durante o seu discurso, anunciou um foco no aumento da produção de petróleo e gás nos E.U., através de novas licenças e apoio a todo o sector de extração. O petróleo bruto perdeu mais de 1% durante o dia, embora as quedas mais acentuadas tenham começado antes da inauguração de Trump.

O NATGAS caiu 2% hoje. Isso está relacionado a quedas no petróleo e a uma mudança notável nas perspectivas climáticas dos EUA para o final de janeiro.

Os metais preciosos tiveram uma sessão mista: o paládio e a platina perderam 0,2% e 1,15%, respetivamente, enquanto o ouro (+0,2%) e a prata (+0,55%) ganharam.

As criptomoedas registaram uma volatilidade excecionalmente elevada durante a tomada de posse presidencial de Donald Trump. O Bitcoin escorregou do ATH de hoje, tocando o nível simbólico de $ 100.000 e atualmente sendo negociado ligeiramente acima de sua média móvel exponencial de 5 dias ($ 103.250).

As taxas de juros na China permaneceram inalteradas (taxa de 1 ano: 3,1%, taxa de 5 anos: 3,6%).

O PPI de dezembro na Alemanha ficou abaixo das expectativas (0,8% y/y; previsão: 1,1%; anterior: 0,1%).

