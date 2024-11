Resumo do dia: Ações americanas em queda , inflação continua a subir, mercados europeus sobem

As ações dos EUA parecem cansadas da dinâmica de alta das últimas semanas e entram no vermelho. O S&P500 e o Dow Jones negoceiam 0,3% abaixo, o Nasdaq recua 0,2% e o Russell 2000 de pequena capitalização desce 1%.

Por outro lado, os mercados europeus fecharam a sessão com ganhos notáveis. O DAX alemão negoceia 1,37% mais alto, o CAC40 francês aumentou 1,32%, o FTSE 100 britânico ganha 0,5%.

O relatório do PIB da zona euro para o terceiro trimestre esteve em linha com as expectativas (0,9% em termos homólogos, previsão: 0,9%, anteriormente: 0,9%).

O tom da ata do BCE reflecte uma posição cuidadosamente equilibrada. Embora cada vez mais confiante no processo de desinflação, o BCE enfatiza a gestão do risco e mantém uma abordagem dependente dos dados, com especial atenção para evitar que o objetivo de inflação seja ultrapassado ou subestimado.

O Presidente da Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e o Presidente da Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaram a política monetária dos EUA e as suas perspectivas futuras. No geral, os discursos de ambos os membros da Fed foram bastante cautelosos, a confiança da Fed numa nova queda da inflação provavelmente não se alterou, no entanto, as leituras recentes do IPC não apontam para uma postura de “ciclo agressivo de cortes nas taxas”, com um nível ainda mais elevado, tanto na linha de base como no núcleo.

Adriana Kugler, membro do Conselho de Governadores da Reserva Federal, assinalou hoje que a luta contra a inflação mais elevada nos EUA pode ser mais difícil, no entanto, novos cortes nas taxas continuam a ser um “cenário básico”.

O PPI dos EUA veio mais quente do que o esperado. Numa perspetiva anual, o PPI subiu para 2,4% (2,3% esperado), o PPI subjacente subiu para 3,1% (3% esperado) e o PPI ex-Alimentação/Energia/Transporte aumentou para 3,5% (3,2% anteriormente).

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA diminuíram mais do que o esperado, indicando um mercado de trabalho mais resistente (217 mil contra 224 mil previstos; 221 mil anteriores). Juntamente com o PPI mais quente, os dados macroeconómicos de hoje apoiam uma narrativa mais cautelosa e “sem pressa” das perspectivas políticas da Reserva Federal.

O SMCI corre o risco de ser retirado do Nasdaq se não apresentar um plano de conformidade até 16 de novembro.

Os inventários de gás natural aumentaram em 42 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, acima dos 39 mil milhões esperados e acima dos anteriores 69 mil milhões de pés cúbicos. A NATGAS está a caminho de perder 5,6% hoje.

O petróleo apagou parte das perdas iniciais após a mudança dos inventários americanos da EIA. O relatório mostrou um aumento inesperado em ambos os inventários de petróleo, no entanto, o Gasoling e o Destilado foram muito menores do que o previsto. O OIL subiu 0.16% para $ 72.07, enquanto o OIL.WTI está ganhando 0.27% para $ 68.08.

As criptomoedas estão a perder momentum. Bitcoin cai 0.33% e fica acima de $ 89,400, enquanto Ethereum cai 1.41% para $ 3130. O ouro está a caminho de terminar o dia 0.17% mais baixo, enquanto a prata fica acima de $ 30 com ganho diário de 0.55%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.