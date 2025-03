Resumo do dia: Ações continuam em queda, guerra e tarifas continuam a pesar no sentimento

Os índices dos EUA aumentaram as perdas, com o S&P 500 a cair 1,4%, o Nasdaq 100 a deslizar 2% e o Dow Jones Industrial Average a cair 1,3%, com o índice de referência S&P 500 a aproximar-se agora de uma correção de 10% em relação ao seu pico de fevereiro, depois de ter perdido cerca de 5 biliões de dólares em valor.

A escalada das tensões comerciais por parte de Trump, incluindo ameaças de tarifas de 200% sobre as bebidas alcoólicas europeias e a confirmação de tarifas recíprocas a 2 de abril, ofuscou os dados encorajadores sobre a inflação, que mostram que os preços no produtor em fevereiro foram mais baixos do que o esperado.

O modelo de probabilidade de recessão da Reserva Federal situa-se em 29,76%, um pouco abaixo do limiar de 30% que, historicamente, assinala uma recessão, enquanto o sentimento pessimista dos investidores permanece em níveis extremos não observados desde março de 2009, de acordo com a sondagem da AAII.

As ações da Intel subiram mais de 13% após a nomeação do veterano da indústria Lip-Bu Tan como seu novo CEO, enquanto a Adobe caiu mais de 13% devido a uma orientação dececionante, apesar de ter superado as expectativas trimestrais.

O ouro continuou a sua recuperação recorde, subindo 1,5% para 2.978,92 dólares por onça, com a Macquarie a prever um aumento para 3.500 dólares no terceiro trimestre, com os investidores a procurarem portos seguros no meio da incerteza global.

Os rendimentos do Tesouro diminuíram com os 10 anos caindo 3 pontos base para 4,28%, enquanto o petróleo bruto caiu 1,6% para $66,58 por barril, permanecendo perto dos mínimos de três anos.

Surgiram relatos de que representantes da família Trump discutiram sobre a possibilidade de investir nas operações da Binance nos EUA através da World Liberty Financial, aumentando os interesses crescentes do presidente em criptomoedas.

Os mercados europeus caíram com o DAX da Alemanha caindo 0.7% e o CAC 40 da França caindo 0.8% em resposta à escalada da disputa tarifária, enquanto os futuros do gás natural inicialmente despencaram com a sugestão de Putin de uma potencial cooperação energética com os EUA.

O ex-secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, minimizou os riscos de recessão, caracterizando a atual venda de 5-10% do mercado como uma “correção natural” num mercado sobrevalorizado e não como um sinal de problemas económicos.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, está alegadamente em “discussões sérias” com a Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia, enquanto a nível interno se aproxima um encerramento do governo, uma vez que os democratas e os republicanos continuam em desacordo sobre o financiamento.

O mercado das criptomoedas também está a ser dominado. A Bitcoin desce para 80700 USD ou 3,45%. Além disso, registou anteriormente descidas ainda mais acentuadas abaixo do nível dos 80000 USD.

O Ethereum continua fraco em comparação com outras grandes criptomoedas. O segundo maior projeto de cripto regista um declínio de 3,00% para 1850 USD, que é quase 55% inferior ao pico local em dezembro de 2024.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.