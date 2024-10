Resumo do dia: Ações europeias sobem apesar dos dados maus da industria

A primeira sessão da semana no mercado bolsista europeu trouxe ganhos para a maioria dos índices. O DAX alemão terminou a sessão com uma subida de 0,58%, o CAC40 francês com uma subida de 0,1% e o FTSE100 britânico com uma subida de 0,36%.

O sentimento em Wall Street é mais misto. O Nasdaq está atualmente a ganhar 0,09%, enquanto o S&P500 está a ganhar 0,22% e o Russell 2000 está a cair 0,28%.

O ouro continuou a subir, atingindo novos máximos de todos os tempos em US $ 2.630 a onça. Os ganhos do ouro estão ligados às expectativas de novos cortes nas taxas do Fed e compras de ouro por ETFs

Goolsbee, da Fed, indica que as taxas de juro estão “centenas” de pontos base acima do ponto neutro, sugerindo um corte de mais de 200 pontos base neste ciclo. Goolsbee indica que a manutenção das condições actuais deverá suportar muitas reduções nos próximos meses.

Os índices PMI nos EUA registaram um desempenho ligeiramente melhor do que o esperado (serviços e composto), mas trata-se ainda de um declínio em relação aos níveis anteriores. O índice PMI para a indústria é dececionante, caindo para 47 pontos.

Na Europa, ficámos a conhecer os índices PMI preliminares. Os dados são terríveis. O índice PMI para a indústria na Alemanha caiu para 40,3 pontos, quando se esperava uma ligeira descida para 42,3 pontos. Em França, a maior deceção vem do sector dos serviços, cujo índice desce de 53,1 pontos para 47,4 pontos

Como resultado, observámos uma queda no par EURUSD abaixo de 1,1100 hoje, mas mais tarde algumas das perdas foram revertidas.

O gás natural está a ganhar fortemente por mais um dia consecutivo. O preço já está a violar os 2,8 USD/MMBTU, ganhando 4% hoje. Isto está relacionado com uma possível queda na produção devido à aproximação do furacão Helena no Golfo do México.

O petróleo não está a reagir à aproximação do furacão, fazendo uma correção em relação aos aumentos da semana passada. Não se verificou uma escalada da situação no Médio Oriente, tendo surgido preocupações com a procura não só na China mas também na Europa.

No mercado das criptomoedas, assistimos a um crescimento na maioria dos projectos. A Bitcoin está a ultrapassar os 63.000 dólares e a registar um aumento de 0,65% em termos diários, enquanto o preço do Ethereum está a crescer 4,5% para 2.670 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.